Продажи новых авто в Украине выросли в 2 раза: популярные марки и модели

Продажи автомобилей в Украине в 2023 году в несколько раз выше, чем годом ранее. В то же время на уровень 2021 года авторынок еще не вышел.

Related video

Авторынок Украины продолжает постепенно расти. За июнь в нашей стране продано 5,6 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Это на 9% больше, чем в мае и сразу в 2 раза превышает показатель июня 2022 года. В прошлом году авторынок только начал восстанавливаться в условиях войны, поэтому уровень продаж был очень невысоким. В то же время следует отметить, что нынешние показатели на 36% ниже, чем в июне 2021 года.

Renault Duster остается лидером украинского авторынка Фото: Renault

Лидеры рынка остаются прежними: первое место сохраняет Toyota (1076 проданных авто), второе – Renault (682 шт.), а третье – Volkswagen (470). Замыкают ТОП-5 бренды Skoda (401 авто) и BMW (319).

Самый популярный автомобиль в Украине – по-прежнему Renault Duster. Кроссовер нашел 656 покупателей в июне.

Важно

В Украине появится мощный конкурент Tesla Model Y от Mercedes-Benz (фото)

Всего за первое полугодие 2023 года в Украине продано более 27 тыс. новых легковых авто, что примерно в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появится новый Mitsubishi Outlander четвертого поколения.

Также мы писали, что в Украину привезли доступные китайские электромобили за $13 900.