Продажі нових авто в Україні зросли у 2 рази: популярні марки та моделі

Продажі автомобілів в Україні у 2023 році в кілька разів вищі, ніж роком раніше. Водночас на рівень 2021 року авторинок ще не вийшов.

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Авторинок України продовжує поступово зростати. За червень у нашій країні продано 5,6 тис. нових легкових автомобілів. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Це на 9% більше, ніж у травні та одразу у 2 рази перевищує показник червня 2022 року. Минулого року авторинок тільки почав відновлюватися в умовах війни, тому рівень продажів був дуже невисоким. Водночас слід зазначити, що нинішні показники на 36% нижчі, ніж у червні 2021 року.

Renault Duster залишається лідером українського авторинку Фото: Renault

Лідери ринку залишаються незмінними: перше місце зберігає Toyota (1076 проданих авто), друге — Renault (682 шт.), а третє — Volkswagen (470). Замикають ТОП-5 бренди Skoda (401 авто) і BMW (319).

Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше Renault Duster. Кросовер знайшов 656 покупців у червні.

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Загалом за перше півріччя 2023 року в Україні продано понад 27 тис. нових легкових авто, що приблизно в півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку з'явиться новий Mitsubishi Outlander четвертого покоління.

Також ми писали, що в Україну привезли доступні китайські електромобілі за $13 900.