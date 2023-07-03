У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)
Українці продовжують купувати авто підвищеної прохідності. У ТОП 10 моделей-лідерів ринку — одразу сім кросоверів і позашляховиків.
За червень 2023 року українці придбали 5,6 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У десятці лідерів українського авторинку — сім моделей підвищеної прохідності. Це менше, ніж у попередні місяці, але все одно кросовери та позашляховики залишаються найпопулярнішими.
Примітно, що на ТОП 10 моделей-лідерів припадало одразу 39% українського авторинку в червні 2023 року. Також варто зазначити, що до десятки найкращих знову потрапив електричний кросовер Volkswagen ID.4.
Найпопулярніший автомобіль в Україні не змінився — це кросовер Renault Duster. Його обрали 656 українців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (311 проданих авто), а третє — Toyota Corolla (202).Важливо
Найпопулярніші авто в Україні за червень 2023 року:
- Renault Duster — 656 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 311.
- Toyota Corolla — 202.
- Volkswagen ID.4 — 189.
- Mazda CX-5 — 167.
- Toyota Land Cruiser Prado — 149.
- Hyundai Tucson — 143.
- Skoda Octavia — 127.
- Toyota Camry — 124.
- Skoda Karoq — 117.
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