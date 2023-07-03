У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

Українці продовжують купувати авто підвищеної прохідності. У ТОП 10 моделей-лідерів ринку — одразу сім кросоверів і позашляховиків.

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За червень 2023 року українці придбали 5,6 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

У десятці лідерів українського авторинку — сім моделей підвищеної прохідності. Це менше, ніж у попередні місяці, але все одно кросовери та позашляховики залишаються найпопулярнішими.

До десятки лідерів потрапив електрокар Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Примітно, що на ТОП 10 моделей-лідерів припадало одразу 39% українського авторинку в червні 2023 року. Також варто зазначити, що до десятки найкращих знову потрапив електричний кросовер Volkswagen ID.4.

Найпопулярніший автомобіль в Україні не змінився — це кросовер Renault Duster. Його обрали 656 українців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (311 проданих авто), а третє — Toyota Corolla (202).

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Найпопулярніші авто в Україні за червень 2023 року:

Renault Duster — 656 проданих авто. Toyota RAV4 — 311. Toyota Corolla — 202. Volkswagen ID.4 — 189. Mazda CX-5 — 167. Toyota Land Cruiser Prado — 149. Hyundai Tucson — 143. Skoda Octavia — 127. Toyota Camry — 124. Skoda Karoq — 117.

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