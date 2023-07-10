Несподівані лідери: які моделі авто стали найпопулярнішими в Україні у 2023 році (фото)

У 2023 році серед лідерів авторинку України опинилося одразу кілька нових моделей. Серед них — електромобілі, комерційні авто й дорогі преміальні кросовери.

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За перше півріччя 2023 року в Україні продано 32 764 нові легкові та комерційні авто. Порівняно з аналогічним періодом минулого року в легковому сегменті продажі зросли на 57,5%, а в комерційному — на 51,7%. Утім, деякі моделі несподівано продемонстрували набагато більше зростання та потрапили в топ 20 лідерів ринку. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Електрокросовер Honda M-NV успішно дебютував в Україні Фото: autohome.com.cn

Двадцятка найпопулярніших моделей зазнала суттєвих змін. У топ 3 поряд із Renault Duster і Toyota RAV4 уперше опинився електромобіль — кросовер Volkswagen ID.4, який, як правило, везуть неофіційно з Китаю.

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Електрокар знайшов 1496 покупців за 6 місяців — зростання порівняно з 2022 роком становило 622,71%. Успішно виступив ще один електрокросовер китайського складання — Honda M-NV, що потрапив у п'ятірку лідерів із 887 проданими авто.

Двадцятка лідерів авторинку України у 2023 році змінилася Фото: Auto-consulting

Добре проявили себе комерційні моделі Renault Express (992 шт.) і Master (423 шт.). Також видно зростання попиту на дорогі преміальні кросовери та позашляховики: до двадцятки найкращих потрапили дорогі Mercedes GLE, Toyota Land Cruiser 300, Volkswagen Touareg і BMW X7.

Раніше Фокус повідомляв, що більшість проданих нових авто в Україні — кросовери та позашляховики.

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