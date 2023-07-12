В Україні різко зріс попит на авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)
Частка китайських моделей на ринку нових авто сягнула 12%. Найбільше українці купують зібрані в Китаї електрокросовери світових автобрендів.
В Україні стали активніше купувати авто з Китаю. За перші 6 місяців 2023 року в нашу країну ввезли понад 5000 машин з Піднебесної. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
З цієї кількості понад 3,1 тис. — нові китайські автомобілі: їхня частка на ринку досягла 12%. Уживаних авто з Китаю ввезли понад 1,8 тис. (2% ринку).
Цікавий нюанс — переважна більшість (79%) ввезених в Україну китайських авто є електромобілями. Найбільшим попитом користуються зібрані в Піднебесній електричні кросовери Volkswagen і Honda, причому їх ввозять неофіційно.
Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за 2023 рік:
- Volkswagen ID.4 — 899 проданих авто.
- Dongfeng-Honda M-NV — 495.
- Chery Tiggo 4 — 270.
- Volkswagen ID.6 — 168.
- Honda e — 146.
ТОП-5 найпопулярніших уживаних авто з Китаю в Україні:
- Volkswagen ID.4 — 683 проданих авто.
- Dongfeng-Honda M-NV — 374.
- Volkswagen ID.6 — 116.
- Tesla Model Y — 77.
- Honda e — 57.
Раніше Фокус повідомляв, що у 2023 році на українському авторинку з'явилися несподівані лідери.
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