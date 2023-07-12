Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні різко зріс попит на авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)

Volkswagen ID.4, авто з Китаю, китайські авто, авто з Китаю в Україні
Фото: Volkswagen | Найбільше в Україну завезли китайських Volkswagen ID.4

Частка китайських моделей на ринку нових авто сягнула 12%. Найбільше українці купують зібрані в Китаї електрокросовери світових автобрендів.

Related video

В Україні стали активніше купувати авто з Китаю. За перші 6 місяців 2023 року в нашу країну ввезли понад 5000 машин з Піднебесної. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

З цієї кількості понад 3,1 тис. — нові китайські автомобілі: їхня частка на ринку досягла 12%. Уживаних авто з Китаю ввезли понад 1,8 тис. (2% ринку).

Honda M-NV, авто з Китаю, китайські авто, авто з Китаю в Україні, Fullscreen
Електрокросовер Honda M-NV збирають у Китаї
Фото: Honda

Цікавий нюанс — переважна більшість (79%) ввезених в Україну китайських авто є електромобілями. Найбільшим попитом користуються зібрані в Піднебесній електричні кросовери Volkswagen і Honda, причому їх ввозять неофіційно.

Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за 2023 рік:

  1. Volkswagen ID.4 — 899 проданих авто.
  2. Dongfeng-Honda M-NV — 495.
  3. Chery Tiggo 4 — 270.
  4. Volkswagen ID.6 — 168.
  5. Honda e — 146.
Важливо
В Україні з'явився недорогий китайський електромобіль за $13 900 (фото)
В Україні з'явився недорогий китайський електромобіль за $13 900 (фото)

ТОП-5 найпопулярніших уживаних авто з Китаю в Україні:

  1. Volkswagen ID.4 — 683 проданих авто.
  2. Dongfeng-Honda M-NV — 374.
  3. Volkswagen ID.6 — 116.
  4. Tesla Model Y — 77.
  5. Honda e — 57.

Раніше Фокус повідомляв, що у 2023 році на українському авторинку з'явилися несподівані лідери.

Також ми писали, що в Україні з'явився перший кросовер від Huawei потужністю 550 к. с.