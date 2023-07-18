Українці стали частіше купувати гібридні авто: найпопулярніші моделі

За червень в Україні купили 1025 нових гібридних авто. У цьому сегменті найпопулярнішими є японські та німецькі моделі.

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За червень 2023 року продажі гібридних автомобілів в Україні збільшилися порівняно з минулим місяцем. За словами експертів, це пов'язано зі зростанням цін на паливо. Про це розповіли на сайті AUTO.RIA.

Загалом за червень українці купили 1025 нових гібридних авто. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються моделі Toyota.

Toyota RAV4 домінує в сегменті гібридних автомобілів Фото: Toyota

Топ 24 найпопулярніших нових гібридних автомобілів за червень:

Toyota RAV4 — 210 авто. Toyota Camry — 80 авто. Toyota Yaris — 67 авто. Nissan Qashqai — 65 авто. Mercedes-Benz GLE — 61 авто. Audi Q8 — 56 авто. Nissan X-Trail — 53 авто. Toyota Yaris Cross — 41 авто. Volvo XC90 — 37 авто. Audi Q7 — 34 авто. Lexus RX — 33 авто. Toyota Corolla Cross — 29 авто. Toyota C-HR — 28 авто. Hyundai Tucson — 24 авто. Volvo XC60 — 19 авто. Toyota Corolla — 18 авто. Volvo XC40 — 13 авто. Lexus NX — 11 авто. Land Rover Range Rover — 8 авто. Mercedes-Benz C-Class — 8 авто. Honda CR-V — 7 авто. Land Rover Defender — 7 авто. Land Rover Range Rover Evoque — 7 авто. Toyota Highlander — 7 авто.

Важливо

В Україні збільшилися продажі авто в корпоративному секторі: найпопулярніші моделі

За червень продажі гібридних кросоверів Nissan Qashqai помітно знизилися. За місяць було продано на 27 менше таких авто порівняно з травнем.

Раніше Фокус писав, що українці стали активніше купувати повністю електричні автомобілі.