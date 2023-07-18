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Авто

Українці стали частіше купувати гібридні авто: найпопулярніші моделі

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Фото: Nissan | За червень було продано 53 нові гібридні кросовери Nissan X-Trail

За червень в Україні купили 1025 нових гібридних авто. У цьому сегменті найпопулярнішими є японські та німецькі моделі.

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За червень 2023 року продажі гібридних автомобілів в Україні збільшилися порівняно з минулим місяцем. За словами експертів, це пов'язано зі зростанням цін на паливо. Про це розповіли на сайті AUTO.RIA.

Загалом за червень українці купили 1025 нових гібридних авто. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються моделі Toyota.

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 домінує в сегменті гібридних автомобілів
Фото: Toyota

Топ 24 найпопулярніших нових гібридних автомобілів за червень:

  1. Toyota RAV4 — 210 авто.
  2. Toyota Camry — 80 авто.
  3. Toyota Yaris — 67 авто.
  4. Nissan Qashqai — 65 авто.
  5. Mercedes-Benz GLE — 61 авто.
  6. Audi Q8 — 56 авто.
  7. Nissan X-Trail — 53 авто.
  8. Toyota Yaris Cross — 41 авто.
  9. Volvo XC90 — 37 авто.
  10. Audi Q7 — 34 авто.
  11. Lexus RX — 33 авто.
  12. Toyota Corolla Cross — 29 авто.
  13. Toyota C-HR — 28 авто.
  14. Hyundai Tucson — 24 авто.
  15. Volvo XC60 — 19 авто.
  16. Toyota Corolla — 18 авто.
  17. Volvo XC40 — 13 авто.
  18. Lexus NX — 11 авто.
  19. Land Rover Range Rover — 8 авто.
  20. Mercedes-Benz C-Class — 8 авто.
  21. Honda CR-V — 7 авто.
  22. Land Rover Defender — 7 авто.
  23. Land Rover Range Rover Evoque — 7 авто.
  24. Toyota Highlander — 7 авто.
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За червень продажі гібридних кросоверів Nissan Qashqai помітно знизилися. За місяць було продано на 27 менше таких авто порівняно з травнем.

Раніше Фокус писав, що українці стали активніше купувати повністю електричні автомобілі.