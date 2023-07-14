В Україні збільшилися продажі авто в корпоративному секторі: найпопулярніші моделі

Кількість реєстрацій автомобілів серед юридичних осіб збільшилася порівняно з 2022 роком, але не змогла перевершити показники довоєнного 2021 року. Найчастіше в корпоративному секторі купують нові моделі.

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В Україні за першу половину 2023 року юридичні особи зареєстрували 9,6 тисячі легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі в сегменті нових і вживаних авто. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

За пів року 2023 року в корпоративному секторі купили на 39% більше автомобілів, ніж за аналогічний період у 2022 році. Проте це на 45% менше ніж у першій половині 2021 року.

Важливо

Які автомобілі купують у різних регіонах України: названо найпопулярніші моделі

З усіх зареєстрованих транспортних засобів новими були 8,3 тисячі авто. Ще 1,3 тисячі автомобілів були моделями з пробігом, імпортованими з інших країн.

Renault Duster домінує в сегменті нових автомобілів Фото: Renault

Топ 5 найпопулярніших нових автомобілів у корпоративному секторі:

Renault Duster — 1796 авто. Toyota Corolla — 508 авто. Skoda Octavia — 266 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 250 авто. Skoda Kodiaq — 238 авто.

Volkswagen ID.4 став найпопулярнішим автомобілем з-за кордону Фото: Volkswagen

Топ 5 найпопулярніших вживаних автомобілів з-за кордону в корпоративному секторі:

Volkswagen ID.4 — 119 авто. Dongfeng/Honda M-NV — 57 авто. Nissan Leaf — 50 авто. Volkswagen Passat — 36 авто. Tesla Model Y — 25 авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні через підвищення цін на паливо збільшилися частки електромобілів і автомобілів з ГБО.

Також ми писали про найпопулярніші авто серед приватних осіб в Україні.