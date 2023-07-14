В Україні збільшилися продажі авто в корпоративному секторі: найпопулярніші моделі
Кількість реєстрацій автомобілів серед юридичних осіб збільшилася порівняно з 2022 роком, але не змогла перевершити показники довоєнного 2021 року. Найчастіше в корпоративному секторі купують нові моделі.
В Україні за першу половину 2023 року юридичні особи зареєстрували 9,6 тисячі легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі в сегменті нових і вживаних авто. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
За пів року 2023 року в корпоративному секторі купили на 39% більше автомобілів, ніж за аналогічний період у 2022 році. Проте це на 45% менше ніж у першій половині 2021 року.Важливо
З усіх зареєстрованих транспортних засобів новими були 8,3 тисячі авто. Ще 1,3 тисячі автомобілів були моделями з пробігом, імпортованими з інших країн.
Топ 5 найпопулярніших нових автомобілів у корпоративному секторі:
- Renault Duster — 1796 авто.
- Toyota Corolla — 508 авто.
- Skoda Octavia — 266 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 250 авто.
- Skoda Kodiaq — 238 авто.
Топ 5 найпопулярніших вживаних автомобілів з-за кордону в корпоративному секторі:
- Volkswagen ID.4 — 119 авто.
- Dongfeng/Honda M-NV — 57 авто.
- Nissan Leaf — 50 авто.
- Volkswagen Passat — 36 авто.
- Tesla Model Y — 25 авто.
Раніше Фокус писав, що в Україні через підвищення цін на паливо збільшилися частки електромобілів і автомобілів з ГБО.
Також ми писали про найпопулярніші авто серед приватних осіб в Україні.