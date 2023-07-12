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Авто

Які марки та моделі користуються попитом серед українських автолюбителів у 2023 році (фото)

Volkswagen ID.4, авторинок України, найпопулярніші авто, продажі авто
Фото: Volkswagen | Лідером симпатій у 2023 році став електромобіль Volkswagen ID.4

Авторинок України зростає за рахунок продажів приватним особам. Здебільшого українські автомобілісти обирають кросовери.

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За перше півріччя в Україні продали понад 29 тис. нових легкових автомобілів і 70% з них купили приватні клієнти (20,7 тис.). Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Саме за рахунок продажів громадянам (а не корпоративним клієнтам) і зріс ринок — приватні особи придбали на 63,2% більше машин, ніж роком раніше.

Toyota RAV4, авторинок України, найпопулярніші авто, продажі авто Fullscreen
Серед брендів лідирує Toyota
Фото: Toyota

Найбільшим попитом серед українських автолюбителів користуються бренди Toyota, Volkswagen і BMW, а ось один із лідерів ринку Renault — лише на 10 місці.

Найпопулярніші марки авто серед приватних осіб:

  1. Toyota — 2846 проданих авто.
  2. Volkswagen — 2483.
  3. BMW — 1546.
  4. Hyundai — 1370.
  5. Honda — 1115.
  6. Skoda — 1101.
  7. Suzuki — 1056.
  8. Mazda — 1002.
  9. Mercedes-Benz — 988.
  10. Renault — 980.
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Серед моделей домінують кросовери — до ТОП-10 потрапили виключно моделі підвищеної прохідності. Лідером став електромобіль Volkswagen ID.4, який несподівано обійшов Toyota RAV4.

Найпопулярніші нові авто в Україні за 2023 рік:

  1. Volkswagen — ID.4 1322 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 — 892.
  3. Renault Duster — 847.
  4. Mazda CX-5 — 790.
  5. Honda M-NV — 785.
  6. Hyundai Tucson — 684.
  7. Suzuki Vitara — 594.
  8. Nissan Qashqai — 423.
  9. Kia Sportage — 421.
  10. Mercedes-Benz GLE — 407.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко зріс попит на автомобілі з Китаю. Особливо популярними є електрокари.

Також ми писали, що українці ввезли рекордну кількість авто з пробігом.