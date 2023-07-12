Які марки та моделі користуються попитом серед українських автолюбителів у 2023 році (фото)
Авторинок України зростає за рахунок продажів приватним особам. Здебільшого українські автомобілісти обирають кросовери.
За перше півріччя в Україні продали понад 29 тис. нових легкових автомобілів і 70% з них купили приватні клієнти (20,7 тис.). Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.
Саме за рахунок продажів громадянам (а не корпоративним клієнтам) і зріс ринок — приватні особи придбали на 63,2% більше машин, ніж роком раніше.
Найбільшим попитом серед українських автолюбителів користуються бренди Toyota, Volkswagen і BMW, а ось один із лідерів ринку Renault — лише на 10 місці.
Найпопулярніші марки авто серед приватних осіб:
- Toyota — 2846 проданих авто.
- Volkswagen — 2483.
- BMW — 1546.
- Hyundai — 1370.
- Honda — 1115.
- Skoda — 1101.
- Suzuki — 1056.
- Mazda — 1002.
- Mercedes-Benz — 988.
- Renault — 980.
Серед моделей домінують кросовери — до ТОП-10 потрапили виключно моделі підвищеної прохідності. Лідером став електромобіль Volkswagen ID.4, який несподівано обійшов Toyota RAV4.
Найпопулярніші нові авто в Україні за 2023 рік:
- Volkswagen — ID.4 1322 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 892.
- Renault Duster — 847.
- Mazda CX-5 — 790.
- Honda M-NV — 785.
- Hyundai Tucson — 684.
- Suzuki Vitara — 594.
- Nissan Qashqai — 423.
- Kia Sportage — 421.
- Mercedes-Benz GLE — 407.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко зріс попит на автомобілі з Китаю. Особливо популярними є електрокари.
Також ми писали, що українці ввезли рекордну кількість авто з пробігом.