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Авто

Какие марки и модели пользуются спросом среди украинских автолюбителей в 2023 году (фото)

Volkswagen ID.4, авторынок Украины, самые популярные авто, продажи авто
Фото: Volkswagen | Лидером симпатий в 2023 году стал электромобиль Volkswagen ID.4

Авторынок Украины растет за счет продаж частным лицам. В основном украинские автомобилисты выбирают кроссоверы.

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За первое полугодие в Украине продали свыше 29 тыс. новых легковых автомобилей и 70% из них купили частные лица (20,7 тыс.). Такую статистику приводит информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Именно за счет продаж гражданам (а не корпоративным клиентам) и вырос рынок – частные лица приобрели на 63,2% больше машин, чем годом ранее.

Toyota RAV4, авторынок Украины, самые популярные авто, продажи авто Fullscreen
Среди брендов лидирует Toyota
Фото: Toyota

Наибольшим спросом среди украинских автолюбителей пользуются бренды Toyota, Volkswagen и BMW, а вот один из лидеров рынка Renault – только на 10 месте.

Самые популярные марки авто среди частных лиц:

  1. Toyota – 2846 проданных авто.
  2. Volkswagen – 2483.
  3. BMW – 1546.
  4. Hyundai – 1370.
  5. Honda – 1115.
  6. Skoda – 1101.
  7. Suzuki – 1056.
  8. Mazda – 1002.
  9. Mercedes-Benz – 988.
  10. Renault – 980.
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Среди моделей доминируют кроссоверы – в ТОП-10 попали исключительно модели повышенной проходимости. Лидером стал электромобиль Volkswagen ID.4, неожиданно обошедший Toyota RAV4.

Самые популярные новые авто в Украине за 2023 год:

  1. Volkswagen – ID.4 1322 проданных авто.
  2. Toyota RAV4 – 892.
  3. Renault Duster – 847.
  4. Mazda CX-5 – 790.
  5. Honda M-NV – 785.
  6. Hyundai Tucson – 684.
  7. Suzuki Vitara – 594.
  8. Nissan Qashqai – 423.
  9. Kia Sportage – 421.
  10. Mercedes-Benz GLE – 407.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко вырос спрос на автомобили из Китая. Особенно популярными являются электрокары.

Также мы писали, что украинцы ввезли рекордное количество авто с пробегом.