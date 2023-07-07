Украинцы ввезли рекордное количество подержанных авто: самые популярные модели июня
Самыми популярными автомобилями из-за границы в Украине остаются бензиновые модели. Также за июнь заметно выросла доля электромобилей.
За июнь украинцы ввезли из-за границы 17,3 тысячи автомобилей с пробегом. Это рекордный показатель за последние 10 месяцев. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
В сравнении с маем за июнь ввезли в Украину почти на 13% больше подержанных авто. В этом сегменте доминируют бюджетные модели от европейских производителей.
Бензиновые автомобили имели долю 43% среди импортированных автомобилей с пробегом. Вторыми по популярности стали дизельные модели — 35%, а на третьем месте расположились электромобили — 14%.
Самой популярной моделью за июнь стал Volkswagen Golf. Этот автомобиль становится все более популярным и на внутреннем рынке Украины.
ТОП-10 самых популярных импортированных автомобилей с пробегом за июнь:
- Volkswagen Golf — 1461 авто.
- Renault Megane — 1238 авто.
- Skoda Octavia — 880 авто.
- Volkswagen Passat — 716 авто.
- Nissan Leaf — 514 авто.
- Ford Focus — 407 авто.
- Nissan Qashqai — 384 авто.
- Volkswagen Touran — 380 авто.
- Volkswagen Tiguan — 304 авто.
- Audi A4 — 292 авто.
Средний возраст автомобилей с пробегом, которые в июне были ввезены в Украину, составляет 10,5 лет. Всего с начала 2023 года свою первую регистрацию прошли 87,2 тысячи подержанных авто.
Ранее Фокус писал, что в Украине за июнь купили 1068 новых коммерческих автомобилей.