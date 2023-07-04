В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей (фото)

В сравнении с июнем 2022 года в Украине приобрели в два с половиной раза больше новых грузовиков. Пока регистрации новых коммерческих автомобилей отстают в сравнении с довоенным периодом.

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В Украине за июнь купили 1068 новых коммерческих автомобилей. Это рекордный показатель за последние 17 месяцев. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

В сравнении с июнем 2022 года украинцы купили в два с половиной раза больше новых грузовиков. Относительно мая показатель продаж увеличился на 12%.

Тем не менее от показателя июня 2021 года регистрации новых коммерческих автомобилей отстают на 26%. Эксперты прогнозируют, что ситуация может исправиться уже в этом месяце.

Важно

Украинцы купили рекордное количество электромобилей: самые популярные модели июня

Всего за полгода в Украине купили 5190 новых грузовиков. Это на 61% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Грузовики Renault пользуются наибольшим спросом в Украине Фото: Wikipedia

ТОП-5 самых популярных производителей новых грузовиков в Украине за июнь:

Renault — 356 авто. Scania — 127 авто. Volkswagen — 67 авто. Peugeot — 60 авто. Mercedes-Benz — 53 авто.

Ранее Фокус рассказал, что Tesla объявила о новом рекорде по продажам электромобилей.

Также мы писали, что за июнь 2023 года украинцы купили 5,6 тысячи новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками.