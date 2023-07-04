Украинцы купили рекордное количество электромобилей: самые популярные модели июня

В Украине установили сразу несколько рекордов в сегменте электромобилей. За прошлый месяц украинцы приобрели 4,6 тысячи таких автомобилей.

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В Украине за июнь купили рекордное количество импортных подержанных электромобилей. Также украинцы за прошлый месяц зарегистрировали рекордное количество новых электрокаров. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

За июнь в Украине приобрели 4,6 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это новый рекорд по продажам в нашей стране.

Украинцы за прошлый месяц импортировали более 2,5 тысячи электромобилей с пробегом из-за границы. Также за июнь зарегистрировали 600 новых электромобилей.

Около 56,9% электромобилей привезли подержанными из других стран. Такая доля оказалась рекордной за последние 11 месяцев.

На внутреннем рынке купили 29,9% от общего количества проданных электрокаров. Новыми купили 13,2% автомобилей на электротяге.

Важно

Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей

Всего в Украине зарегистрировано 61 019 электромобилей. Из них большую часть составляют легковые автомобили.

Самые популярные электромобили с пробегом на внутреннем рынке за июнь

Nissan Leaf занимает первое место по продажам на внутреннем рынке Фото: Nissan

Чаще всего украинцы покупали на внутреннем рынке бюджетный электромобиль Nissan Leaf. За прошлый месяц приобрели 388 таких авто.

Второе место по продажам заняла Tesla Model 3. Украинцы за июнь купили 130 автомобилей этой модели.

На третьем месте расположился Volkswagen E-Golf. В Украине за прошлый месяц приобрели 119 таких авто.

ТОП-20 самых популярных подержанных электромобилей на внутреннем рынке:

Nissan Leaf — 388 авто. Tesla Model 3 — 130 авто. Volkswagen E-Golf — 119 авто. Volkswagen ID.4 — 81 авто. Tesla Model S — 56 авто. Honda M-NV — 55 авто. Renault Zoe — 49 авто. Tesla Model Y — 44 авто. BMW i3 — 41 авто. Chevrolet Bolt — 31 авто. Fiat 500 — 25 авто. Tesla Model X — 24 авто. Audi E-Tron — 23 авто. Kia Soul — 22 авто. Mercedes-Benz B-Classe — 21 авто. Renault Kangoo — 15 авто. Mitsubishi I-Miev — 12 авто. Citroen C-Zero — 12 авто. Hyundai Kona — 11 авто. BMW iX — 11 авто.

Самые популярные импортируемые электромобили с пробегом за июнь

В Украину за месяц импортировали 526 электромобилей Nissan Leaf Фото: Nissan

Nissan Leaf также лидирует в сегменте подержанных импортируемых электромобилей. За месяц в Украину привезли 526 таких авто.

Второе место занимает Volkswagen E-Golf. Украинцы импортировали за июнь 363 автомобилей этой модели.

На третьем месте расположилась Tesla Model 3. В Украину за прошлый месяц пригнали 203 таких авто.

ТОП-20 самых популярных импортируемых подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 526 авто. Volkswagen Golf — 363 авто. Tesla Model 3 — 203 авто. Renault Zoe — 160 авто. Tesla Model Y — 157 авто. Tesla Model S — 122 авто. Volkswagen ID.4 — 89 авто. Audi E-Tron — 81 авто. Honda M-NV — 63 авто. BMW i3 — 62 авто. Mercedes-Benz B-Classe — 54 авто. Chevrolet Bolt — 51 авто. Tesla Model X — 43 авто. Hyundai Ioniq — 42 авто. Hyundai Kona — 41 авто. Kia Soul — 39 авто. Renault Kangoo — 36 авто. Jaguar I-Pace — 35 авто. Nissan NV200 — 32 авто. Volkswagen ID.6 — 26 авто.

Самые популярные новые электромобили за июнь

Volkswagen ID.4 лидирует на рынке новых электромобилей Фото: Volkswagen

Среди новых электромобилей самой популярной моделью в Украине остается Volkswagen ID.4. За месяц купили 176 таких авто.

Второе место занимает Honda M-NV. Украинцы приобрели за июнь 111 автомобилей этой модели.

На третьем месте расположился Mercedes-Benz EQS. В Украине за прошлый месяц купили 26 таких авто.

ТОП-20 самых популярных новых электромобилей:

Volkswagen ID.4 — 199 авто. Honda M-NV — 110 авто. Volkswagen ID.6 — 37 авто. Honda e:NS1 — 27 авто. Audi Q8 e-tron — 20 авто. Hyundai Kona — 17 авто. BMW iX — 17 авто. Volkswagen ID.3 — 12 авто. Mercedes-Benz EQS — 12 авто. Honda e:NP1 — 12 авто. BYD Yuan — 10 авто. Porshe Taycan — 7 авто. Hyundai Ioniq 6 — 7 авто. BYD Song Plus — 7 авто. MG Marvel R — 6 авто. MG 4 — 6 авто. Zeekr 001 — 5 авто. Mercedes-Benz EQA — 5 авто. Jaguar I-Pace — 5 авто. Volvo C40 – 4 авто.

Ранее Фокус писал, что за июнь 2023 года украинцы приобрели 5,6 тысячи новых легковых автомобилей.