Українці купили рекордну кількість електромобілів: найпопулярніші моделі червня

В Україні встановили одразу кілька рекордів у сегменті електромобілів. За минулий місяць українці придбали 4,6 тисячі таких автомобілів.

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В Україні за червень купили рекордну кількість імпортованих вживаних електромобілів. Також українці за минулий місяць зареєстрували рекордну кількість нових електрокарів. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За червень в Україні придбали 4,6 тисячі нових і вживаних електромобілів. Це новий рекорд з продажу в нашій країні.

Українці за минулий місяць імпортували понад 2,5 тисячі електромобілів з пробігом з-за кордону. Також за червень зареєстрували 600 нових електромобілів.

Близько 56,9% електромобілів привезли вживаними з інших країн. Така частка виявилася рекордною за останні 11 місяців.

На внутрішньому ринку купили 29,9% від загальної кількості проданих електрокарів. Новими купили 13,2% автомобілів на електротязі.

Важливо

Tesla встановила новий рекорд з продажу електромобілів

Загалом в Україні зареєстровано 61 019 електромобілів. З них більшу частину становлять легкові автомобілі.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом на внутрішньому ринку за червень

Nissan Leaf посідає перше місце за продажами на внутрішньому ринку Фото: Nissan

Найчастіше українці купували на внутрішньому ринку бюджетний електромобіль Nissan Leaf. За минулий місяць придбали 388 таких авто.

Друге місце за продажами посіла Tesla Model 3. Українці за червень купили 130 автомобілів цієї моделі.

На третьому місці розташувався Volkswagen E-Golf. В Україні за минулий місяць придбали 119 таких авто.

Топ 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку:

Nissan Leaf — 388 авто. Tesla Model 3 — 130 авто. Volkswagen E-Golf — 119 авто. Volkswagen ID.4 — 81 авто. Tesla Model S — 56 авто. Honda M-NV — 55 авто. Renault Zoe — 49 авто. Tesla Model Y — 44 авто. BMW i3 — 41 авто. Chevrolet Bolt — 31 авто. Fiat 500 — 25 авто. Tesla Model X — 24 авто. Audi E-Tron — 23 авто. Kia Soul — 22 авто. Mercedes-Benz B-Classe — 21 авто. Renault Kangoo — 15 авто. Mitsubishi I-Miev — 12 авто. Citroen C-Zero — 12 авто. Hyundai Kona — 11 авто. BMW iX — 11 авто.

Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом за червень

В Україну за місяць імпортували 526 електромобілів Nissan Leaf Фото: Nissan

Nissan Leaf також лідирує в сегменті вживаних імпортованих електромобілів. За місяць в Україну привезли 526 таких авто.

Друге місце посідає Volkswagen E-Golf. Українці імпортували за червень 363 автомобілі цієї моделі.

На третьому місці розташувалася Tesla Model 3. В Україну за минулий місяць пригнали 203 таких авто.

Топ 20 найпопулярніших імпортованих вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 526 авто. Volkswagen Golf — 363 авто. Tesla Model 3 — 203 авто. Renault Zoe — 160 авто. Tesla Model Y — 157 авто. Tesla Model S — 122 авто. Volkswagen ID.4 — 89 авто. Audi E-Tron — 81 авто. Honda M-NV — 63 авто. BMW i3 — 62 авто. Mercedes-Benz B-Classe — 54 авто. Chevrolet Bolt — 51 авто. Tesla Model X — 43 авто. Hyundai Ioniq — 42 авто. Hyundai Kona — 41 авто. Kia Soul — 39 авто. Renault Kangoo — 36 авто. Jaguar I-Pace — 35 авто. Nissan NV200 — 32 авто. Volkswagen ID.6 — 26 авто.

Найпопулярніші нові електромобілі за червень

Volkswagen ID.4 лідирує на ринку нових електромобілів Фото: Volkswagen

Серед нових електромобілів найпопулярнішою моделлю в Україні залишається Volkswagen ID.4. За місяць купили 176 таких авто.

Друге місце посідає Honda M-NV. Українці придбали за червень 111 автомобілів цієї моделі.

На третьому місці розташувався Mercedes-Benz EQS. В Україні за минулий місяць купили 26 таких авто.

Топ 20 найпопулярніших нових електромобілів:

Volkswagen ID.4 — 199 авто. Honda M-NV — 110 авто. Volkswagen ID.6 — 37 авто. Honda e:NS1 — 27 авто. Audi Q8 e-tron — 20 авто. Hyundai Kona — 17 авто. BMW iX — 17 авто. Volkswagen ID.3 — 12 авто. Mercedes-Benz EQS — 12 авто. Honda e:NP1 — 12 авто. BYD Yuan — 10 авто. Porshe Taycan — 7 авто. Hyundai Ioniq 6 — 7 авто. BYD Song Plus — 7 авто. MG Marvel R — 6 авто. MG 4 — 6 авто. Zeekr 001 — 5 авто. Mercedes-Benz EQA — 5 авто. Jaguar I-Pace — 5 авто. Volvo C40 — 4 авто.

Раніше Фокус писав, що за червень 2023 року українці придбали 5,6 тисячі нових легкових автомобілів.