Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей

В Tesla всего за четыре месяца продали 466 140 электромобилей. Всего американский бренд планирует реализовать 1,8 млн электрокаров в 2023 году.

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Tesla объявила о новом рекорде продаж электромобилей. Во втором квартале 2023 года бренд поставил более 466 000 авто на электротяге. Об этом сообщили на сайте Electrek.

За первый квартал 2023 года Tesla продала 422 000 электромобилей. Это был рекордный показатель для бренда.

Ожидалось, что во втором квартале 2023 года Tesla удастся продать 448 000 электромобилей. Удивительно, но этот показатель удалось превзойти, реализовав 466 140 электрокаров.

Всего за четыре месяца Tesla продали 19 225 электромобилей Tesla Model S и X. Бестселлерами остаются модели Model 3 и Y. За второй квартал продали 446 915 таких электрокаров.

В первой половине 2023 года было продано 888 000 автомобилей Tesla. Всего бренд планирует реализовать 1,8 млн электромобилей в 2023 году. Для этого требуется продавать новые авто еще в более быстром темпе.

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Эксперты считают, что рекордные показатели Tesla связаны с несколькими факторами. Среди них снижение цен на электромобили на ключевых рынках и оптимизация цепочек поставок бренда.

Ранее Фокус писал, что электромобиль Tesla Cybertruck поступит в производство с конца августа нынешнего года.