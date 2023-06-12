Ждали 4 года: стала известна дата старта производства электропикапа Tesla Cybertruck

Первые серийные Tesla Cybertruck вручат заказчикам в сентябре. Ежегодно планируют выпускать по 375 000 электрических пикапов.

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Электромобиль Tesla Cybertruck наконец поступит в производство с конца августа нынешнего года. Об этом стало известно журналистам сайта Electrek.

По их данным, под конец лета с конвейера предприятия в Техасе сойдут пикапы Tesla Cybertruck первой пробной серии. В Tesla называют их Release candidate ("пробная версия") – по аналогии с компьютерными программами.

Пробную партию Tesla Cybertruck соберут в конце августа Фото: Tesla

Эти электрокары Tesla Cybertruck идентичны серийным, но в продажу не поступят – их будут проверять на наличие производственных дефектов.

На конец сентября запланирована официальная презентация серийного Tesla Cybertruck с вручением первых автомобилей заказчикам. Скорее всего, это будет закрытый ивент только для сотрудников Tesla и инсайдеров.

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Полноценное массовое производство Tesla Cybertruck стартует в начале октября. Стало известно, что его плановые объемы – 375 000 пикапов в год. Впрочем, не исключено, что сборочное предприятие в Техасе не сразу выйдет на такую мощность.

Ранее Илон Маск заявлял, что ежегодно будут выпускать от 250 000 до 500 000 Tesla Cybertruck. Напомним, что электропикап уже собрал 1,5 миллиона заказов с момента дебюта первого прототипа в 2019 году. Путь модели к конвейеру занял 4 года.

Ранее на американских дорогах уже видели финальные прототипы Tesla Cybertruck, идентичные серийной модели. К тому же, рассекретили салон пикапа.

Также Фокус писал, что обновленный седан Tesla Model 3 рассекретили до премьеры.