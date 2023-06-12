Чекали 4 роки: стала відома дата старту виробництва електропікапа Tesla Cybertruck

Перші серійні Tesla Cybertruck вручать замовникам у вересні. Щорічно планують випускати по 375 тисяч електричних пікапів.

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Електромобіль Tesla Cybertruck нарешті надійде у виробництво з кінця серпня цього року. Про це стало відомо журналістам сайту Electrek.

За їхніми даними, під кінець літа з конвеєра підприємства у Техасі зійдуть пікапи Tesla Cybertruck першої пробної серії. У Tesla називають їх Release candidate ("пробна версія") — за аналогією з комп'ютерними програмами.

Пробну партію Tesla Cybertruck зберуть наприкінці серпня Фото: Tesla

Ці електрокари Tesla Cybertruck ідентичні серійним, але у продаж не надійдуть – їх перевірятимуть на наявність виробничих дефектів.

На кінець вересня заплановано офіційну презентацію серійного Tesla Cybertruck з врученням перших автомобілів замовникам. Швидше за все це буде закритий івент тільки для співробітників Tesla та інсайдерів.

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Повноцінне масове виробництво Tesla Cybertruck стартує на початку жовтня. Стало відомо, що його планові обсяги – 375 тисяч пікапів на рік. Втім, не виключено, що складальне підприємство в Техасі не одразу вийде на таку потужність.

Раніше Ілон Маск заявляв, що щороку випускатимуть від 250 000 до 500 000 Tesla Cybertruck. Нагадаємо, що електропікап вже зібрав 1,5 мільйона замовлень з моменту дебюту першого прототипу у 2019 році. Шлях моделі до конвеєра зайняв 4 роки.

Раніше на американських дорогах вже бачили фінальні прототипи Tesla Cybertruck, ідентичні до серійної моделі. До того ж, розсекретили салон пікапа.

Також Фокус писав, що оновлений автомобіль Tesla Model 3 розсекретили до прем'єри.