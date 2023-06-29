Лояльность к брендам: авто каких марок чаще всего покупают повторно

Самыми лояльными к бренду оказались владельцы Tesla. Больше всего потенциальных клиентов за год потеряла Toyota.

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В США опубликован рейтинг лояльности автовладельцев к маркам машин. Эксперты S&P Global Mobility определили, какие брендыки автомобилей чаще всего выбирают повторно. Об этом сообщает издание Automotive News.

В рамках исследования были опрошены владельцы авто разных марок. Эксперты узнали, кто из автолюбителей готов снова купить машину того же бренда, каким владеет сейчас. Отдельные рейтинги составили для массовых и премиальных марок.

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Абсолютным лидером является Tesla – 68% владельцев этих авто планируют остаться лояльными к бренду. Она же лидирует и среди премиальных марок. В пятерку лидеров также попали BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Cadillac.

В массовом сегменте на первом месте остается Ford с показателем 59,5%, а на второй позиции с незначительным отставанием оказался Chevrolet (57,1%). Далее следуют Subaru, Nissan, Kia и Hyundai. Также сообщается, что резко упала лояльность к бренду Toyota – японская марка за год опустилась со второго сразу на седьмое место в рейтинге.

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