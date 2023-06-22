Какие кроссоверы с пробегом можно купить в Украине до $9000 (фото)
В Украине можно найти множество отличных кроссоверов с пробегом до 9000 долларов. Эти модели отлично подходят для семьи и могут использоваться на бездорожье.
Эксперты назвали 15 кроссоверов с пробегом, которые можно купить в Украине. Эти модели предлагают высокий уровень практичности и достойный комфорт. Об этом сообщили на сайте AUTO.RIA.
Украинцы часто отдают предпочтение кроссоверам за их преимущества перед другими типами авто. Эти автомобили отлично подходят для семьи и могут использоваться на бездорожье.
В рейтинг вошли только те кроссоверы, которые легко можно найти на вторичном рынке в Украине. Также включены только модели в ценовом диапазоне от 7000 до 9000 долларов.
ТОП-15 кроссоверов с пробегом до $9000:
- Hyundai Tucson
- Nissan Qashqai
- Mitsubishi Outlander
- Mazda CX-7
- Suzuki Grand Vitara
- Subaru Forester
- Chevrolet Captiva
- Kia Sportage
- Kia Sorento
- Volkswagen Touareg
- Nissan X-Trail
- Hyundai Santa Fe
- BMW X5
- SsangYong Rexton
- Mercedes-Benz M-Class
Эксперты рекомендуют проверять каждый автомобиль перед покупкой. Для этого следует провести диагностику на СТО.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные новые дизельные автомобили в Украине.