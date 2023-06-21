В Украине появился новый премиальный французский кроссовер: комплектации и цены

Новый DS 7 доступен в Украине по цене от 1 450 400 грн в комплектации RIVOLI. Кроссовер предложен с дизельным двигателем на 130 л.с. или гибридной установкой на 300 л.с.

Related video

В Украине стартуют продажи нового премиального кроссовера DS 7. Модель доступна на нашем рынке в двух комплектациях. Об этом рассказали на сайте бренда.

Новый DS 7 был представлен в 2022 году. Кроссовер отличается стильным дизайном и богатым оснащением с инновационными технологиями.

Спереди расположена необычная оптика с узкими фарами DS PIXEL LED VISION и изогнутыми дневными ходовыми огнями DS LIGHT VEIL. Большая решетка радиатора получила хромированную отделку.

Передняя оптика разделена на две части Фото: DS Automobiles

Сзади установлены широкие фонари с ромбовидной графикой. Они соединены черной глянцевой линией с названием бренда.

Задние фонари получили ромбовидную графику Фото: DS Automobiles

Кроссовер будет предложен с новыми 19-дюймовыми колесными дисками Edinburgh. Они выполнены в темно-сером цвете с серебристыми акцентами.

В интерьере используется отделка из кожи Nappa. На центральной консоли можно найти премиальные часы BRM 180.

В салоне также есть 12,3-дюймовая приборная панель и 12,0-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Он работает под управлением новейшей мультимедийной системы DS IRIS IVI HIGH.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: DS Automobiles

В список оснащения входят система автоматического экстренного торможения, мониторинг "слепых зон", удержание в полосе движения, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и электрорегулировка передних сидений. Топовая комплектация добавляет к этому адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, электрическую регулировку наклона спинки заднего ряда сидений, передние сиденья с массажем и вентиляцией и панорамную крышу.

Покупатели могут выбрать между двумя силовыми установками на выбор. Базовым является 1,5-литровый турбодизель BlueHDI мощностью 130 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и предлагается только с передним приводом. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,6 литра на 100 км.

Важно

В Украине появился самый дешевый кроссовер Subaru: комплектации и цены

Также доступна гибридная силовая установка с 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем и двумя электромоторами мощностью 300 л.с. Она предлагается с полным приводом, а запас хода на электротяге составляет до 81 км. С такой установкой кроссовер расходует всего 1,2 литра бензина на 100 км в смешанном цикле.

Цены на новый DS 7:

DS 7 1.5 BlueHDi 130 RIVOLI — 1 450 400 грн;

DS 7 1.5 BlueHDi 130 OPERA — 1 653 500 грн;

DS 7 PHEV 1.6 300 RIVOLI — 2 338 800 грн;

DS 7 PHEV 1.6 300 OPERA — 2 672 400 грн.

За доплату DS 7 можно оснастить ассистентом ночного видения DS Night Vision и премиальной аудиосистемой Focal Electra. Также покупатели могут заказать кроссовер с пакетом Black Pack, который добавляет черные текстурированные вставки черного цвета в переднем и заднем бамперах и рейлинги на крышу черного цвета.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выходит новый кроссовер Alfa Romeo Tonale.