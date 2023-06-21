В Україні з'явився новий преміальний французький кросовер: комплектації та ціни

Новий DS 7 доступний в Україні за ціною від 1 450 400 грн в комплектації RIVOLI. Кросовер запропонований з дизельним двигуном на 130 к.с. або гібридною установкою на 300 к.с.

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В Україні стартує продаж нового преміального кросовера DS 7. Модель доступна на нашому ринку у двох комплектаціях. Про це розповіли на сайті бренду.

Новий DS 7 був представлений у 2022 році. Кросовер відрізняється стильним дизайном та багатим оснащенням з інноваційними технологіями.

Попереду розташована незвичайна оптика з вузькими фарами DS PIXEL LED VISION та вигнутими денними ходовими вогнями DS LIGHT VEIL. Велика решітка радіатора отримала хромовану обробку.

Передня оптика розділена на дві частини Фото: DS Automobiles

Позаду встановлені широкі ліхтарі з ромбоподібною графікою. Вони з'єднані чорною глянсовою лінією з назвою бренду.

Задні ліхтарі отримали ромбоподібну графіку Фото: DS Automobiles

Кросовер буде запропонований з новими 19-дюймовими колісними дисками Edinburgh. Вони виконані в темно-сірому кольорі зі сріблястими акцентами.

В інтер'єрі використовується оздоблення зі шкіри Nappa. На центральній консолі можна знайти преміальний годинник BRM 180.

У салоні також є 12,3-дюймова панель приладів і 12,0-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Він працює під керуванням новітньої мультимедійної системи DS IRIS IVI HIGH.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї Фото: DS Automobiles

До списку оснащення входять система автоматичного екстреного гальмування, моніторинг "сліпих зон", утримання у смузі руху, двозонний клімат-контроль, камера заднього огляду та електрорегулювання передніх сидінь. Топова комплектація додає до цього адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, електричне регулювання нахилу спинки заднього ряду сидінь, передні сидіння з масажем і вентиляцією та панорамний дах.

Покупці можуть обрати між двома силовими установками на вибір. Базовим є 1,5-літровий турбодизель BlueHDI потужністю 130 к.с. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач і пропонується лише з переднім приводом. Витрата палива у змішаному циклі становить 5,6 літра на 100 км.

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Також доступна гібридна силова установка з 1,6-літровим турбованим бензиновим двигуном та двома електромоторами потужністю 300 к.с. Вона пропонується з повним приводом, а запас ходу на електротязі становить до 81 км. З такою установкою кросовер витрачає лише 1,2 літра бензину на 100 км у змішаному циклі.

Ціни на новий DS 7:

DS 7 1.5 BlueHDi 130 RIVOLI — 1 450 400 грн;

DS 7 1.5 BlueHDi 130 OPERA — 1 653 500 грн;

DS 7 PHEV 1.6 300 RIVOLI — 2 338 800 грн;

DS 7 PHEV 1.6 300 OPERA — 2 672 400 грн.

За доплату DS 7 можна оснастити асистентом нічного бачення DS Night Vision та преміальною аудіосистемою Focal Electra. Також покупці можуть замовити кросовер з пакетом Black Pack, який додає чорні текстуровані вставки чорного кольору в передньому та задньому бамперах та рейлінги на дах чорного кольору.

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