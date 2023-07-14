В Украине увеличились продажи авто в корпоративном секторе: самые популярные модели

Количество регистраций автомобилей среди юридических лиц увеличилось в сравнении с 2022 годом, но не смогло превзойти показатели довоенного 2021 года. Чаще всего в корпоративном секторе покупают новые модели.

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В Украине за первую половину 2023 года юридические лица зарегистрировали 9,6 тысячи легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в сегменте новых и подержанных авто. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

За полгода 2023 года в корпоративном секторе купили на 39% больше автомобилей, чем за аналогичный период в 2022 году. Тем не менее это на 45% меньше чем в первой половине 2021 года.

Важно

Какие автомобили покупают в разных регионах Украины: названы самые популярные модели

Из всех зарегистрированных транспортных средств новыми были 8,3 тысячи авто. Еще 1,3 тысячи автомобилей были моделями с пробегом, импортированными из других стран.

Renault Duster доминирует в сегменте новых автомобилей Фото: Renault

ТОП-5 самых популярных новых автомобилей в корпоративном секторе:

Renault Duster — 1796 авто. Toyota Corolla — 508 авто. Skoda Octavia — 266 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 250 авто. Skoda Kodiaq — 238 авто.

Volkswagen ID.4 стал самым популярным автомобилем из-за границы Фото: Volkswagen

ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей из-за границы в корпоративном секторе:

Volkswagen ID.4 — 119 авто. Dongfeng/Honda M-NV — 57 авто. Nissan Leaf — 50 авто. Volkswagen Passat — 36 авто. Tesla Model Y — 25 авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине из-за повышения цен на топливо увеличились доли электромобилей и автомобилей с ГБО.

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