В Украине увеличились продажи авто в корпоративном секторе: самые популярные модели
Количество регистраций автомобилей среди юридических лиц увеличилось в сравнении с 2022 годом, но не смогло превзойти показатели довоенного 2021 года. Чаще всего в корпоративном секторе покупают новые модели.
В Украине за первую половину 2023 года юридические лица зарегистрировали 9,6 тысячи легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в сегменте новых и подержанных авто. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
За полгода 2023 года в корпоративном секторе купили на 39% больше автомобилей, чем за аналогичный период в 2022 году. Тем не менее это на 45% меньше чем в первой половине 2021 года.Важно
Из всех зарегистрированных транспортных средств новыми были 8,3 тысячи авто. Еще 1,3 тысячи автомобилей были моделями с пробегом, импортированными из других стран.
ТОП-5 самых популярных новых автомобилей в корпоративном секторе:
- Renault Duster — 1796 авто.
- Toyota Corolla — 508 авто.
- Skoda Octavia — 266 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 250 авто.
- Skoda Kodiaq — 238 авто.
ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей из-за границы в корпоративном секторе:
- Volkswagen ID.4 — 119 авто.
- Dongfeng/Honda M-NV — 57 авто.
- Nissan Leaf — 50 авто.
- Volkswagen Passat — 36 авто.
- Tesla Model Y — 25 авто.
Ранее Фокус писал, что в Украине из-за повышения цен на топливо увеличились доли электромобилей и автомобилей с ГБО.
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