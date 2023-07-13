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Авто

Какие автомобили покупают в разных регионах Украины: названы самые популярные модели

Volkswagen, Volkswagen ID.4, Авто, Автомобили, Статистика, Эксперты, Регионы, Украина, Продажа, Украинцы
Фото: Volkswagen | В Киевской области на рынке новых автомобилей лидирует Volkswagen ID.4

Предпочтения украинцев отличаются в зависимости от региона, в котором они проживают. Всего за первые полгода в Украине купили около 32 тысяч новых автомобилей.

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За первую половину 2023 года Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области стали крупнейшими региональными рынками автомобилей в Украине. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Всего за первые полгода украинцы купили около 32 тысяч новых автомобилей. Наибольшим спросом пользуются бренды Toyota, Volkswagen и BMW.

Важно
Какие марки и модели пользуются спросом среди украинских автолюбителей в 2023 году (фото)
Какие марки и модели пользуются спросом среди украинских автолюбителей в 2023 году (фото)

ТОП-5 регионов по продажам новых автомобилей:

  1. Киев — 8911 авто.
  2. Днепропетровская область — 2358 авто.
  3. Киевская область — 2181 авто.
  4. Одесская область — 1491 авто.
  5. Львовская область — 1439 авто.
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Renault Duster доминирует на рынке новых автомобилей
Фото: Renault

В этих регионах, кроме Киевской области, самым популярным автомобилем был кроссовер Renault Duster. В Киевской области бестселлером стал электрокроссовер Volkswagen ID.4.

ТОП-5 регионов по импорту подержанных автомобилей:

  1. Львовская область — 10131 авто.
  2. Винницкая область — 6520 авто.
  3. Киев — 5999 авто.
  4. Ровенская область — 5093 авто.
  5. Днепропетровская область — 5074 авто.
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Volkswagen Golf стал лидером сразу в трех регионах Украины
Фото: Volkswagen

Во Львовской, Винницкой и Ровенской областях самой популярной моделью по первым регистрациям в Украине стал Volkswagen Golf. В Киеве и Днепропетровской области лидером стал Renault Megane.

Ранее Фокус писал, что в Украине из-за повышения цен на топливо увеличились доли электромобилей и автомобилей с ГБО.