Які автомобілі купують у різних регіонах України: названо найпопулярніші моделі
Уподобання українців відрізняються залежно від регіону, в якому вони проживають. Загалом за перші пів року в Україні купили близько 32 тисяч нових автомобілів.
За першу половину 2023 року Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області стали найбільшими регіональними ринками автомобілів в Україні. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Загалом за перші пів року українці купили близько 32 тисяч нових автомобілів. Найбільший попит мають бренди Toyota, Volkswagen і BMW.Важливо
Топ 5 регіонів з продажу нових автомобілів:
- Київ — 8911 авто.
- Дніпропетровська область — 2358 авто.
- Київська область — 2181 авто.
- Одеська область — 1491 авто.
- Львівська область — 1439 авто.
У цих регіонах, крім Київської області, найпопулярнішим автомобілем був кросовер Renault Duster. У Київській області бестселером став електрокросовер Volkswagen ID.4.
Топ 5 регіонів за імпортом вживаних автомобілів:
- Львівська область — 10 131 авто.
- Вінницька область — 6520 авто.
- Київ — 5999 авто.
- Рівненська область — 5093 авто.
- Дніпропетровська область — 5074 авто.
У Львівській, Вінницькій і Рівненській областях найпопулярнішою моделлю за першими реєстраціями в Україні став Volkswagen Golf. У Києві та Дніпропетровській області лідером став Renault Megane.
Раніше Фокус писав, що в Україні через підвищення цін на пальне збільшилися частки електромобілів і автомобілів із ГБО.