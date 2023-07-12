Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки червня (фото)

Підвищення цін на пальне вплинуло на вибір автомобілів за типом палива серед українців. За червень 12,5% від усіх імпортованих авто склали електромобілі, що є абсолютним рекордом.

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В Україні через підвищення цін на паливо збільшилися частки електромобілів і автомобілів з ГБО. Проте фаворитами залишаються бензинові моделі. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За червень 2023 року частка бензинових моделей склала 39,1% від загальної кількості куплених авто. Дизельні автомобілі зайняли 37% ринку, а моделі з ГБО — 17,6%.

На четвертому місці за продажами розмістилися електромобілі (3,8%). Гібриди посіли п'яте місце за місяць (2,1%).

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Автомобілі з яким типом палива купували українці в червні:

Статистика внутрішніх перепродажів

Бензинові автомобілі користуються найбільшим попитом на внутрішньому ринку Фото: Volkswagen

В Україні за червень на внутрішньому ринку купили 36,9 тисячі бензинових автомобілів. Ще 20,4 тисячі авто були оснащені ГБО.

За місяць українці придбали 32,9 тисячі автомобілів з дизельними двигунами. Також за червень було зафіксовано 1,4 тисячі угод купівлі-продажу електромобілів. Ще 1,1 тисячі авто були гібридами.

Частка дизельних автомобілів збільшилася з 34,7% до 35,4% за місяць. Бензинових і гібридних авто стало менше — 39,7% замість 40,2% і 1,3% замість 1,2% відповідно.

Статистика імпортованих автомобілів з пробігом

Українці привезли багато дизельних автомобілів з-за кордону Фото: Volkswagen

Найчастіше в червні українці імпортували з інших країн дизельні автомобілі — 44%. Частка авто з бензиновими двигунами становила 37,1%.

Ще 4,1% від пригнаних автомобілів за червень становили моделі з ГБО. Частка гібридів становила 2,1%.

Цікаво те, що за червень 12,5% від усіх імпортованих автомобілів становили електромобілі. Це абсолютний рекорд у цьому сегменті.

Топ 10 найпопулярніших моделей за червень:

Volkswagen Golf — 1461 авто. Renault Megane — 1238 авто. Skoda Octavia — 880 авто. Volkswagen Passat — 716 авто. Nissan Leaf — 514 авто. Ford Focus — 407 авто. Nissan Qashqai — 384 авто. Volkswagen Touran — 380 авто. Volkswagen Tiguan — 304 авто. Audi A4 — 292 авто.

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Статистика нових автомобілів

Найчастіше українці купують нові автомобілі з дизельними двигунами Фото: Renault

У сегменті нових автомобілів лідирували моделі з дизельними двигунами. Українці купили 2,5 тисячі таких авто (37,8%).

Частка бензинових автомобілів становила 37,2%, а гібридів — 15,5%. Моделі із заводським ГБО зайняли 0,4% ринку.

Також за місяць збільшилися продажі електромобілів. Частка таких автомобілів становила 9,1%.

Порівняно з травнем 2023 року частка бензинових авто зменшилася на 3,7%. Дизельні авто стали популярнішими на 3%, а гібридні автомобілі — на 0,6%.

Частка автомобілів з ГБО знизилася на 0,3%. Електромобілі стали популярнішими на 0,4% за місяць.

Топ 10 найпопулярніших моделей за червень:

Renault Duster — 656 авто. Toyota RAV4 — 311 авто. Toyota Corolla — 202 авто. Volkswagen ID.4 — 189 авто. Mazda CX-5 — 167 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 149 авто. Hyundai Tucson — 143 авто. Skoda Octavia — 127 авто. Toyota Camry — 124 авто. Skoda Karoq — 117 авто.

Статистика встановлення ГБО

Як згадувалося раніше, через підвищення цін на пальне збільшилися частки електромобілів і автомобілів з ГБО. Українці за місяць зареєстрували переобладнання 5,8 тисячі авто. Це на 5,5% більше, ніж за травень 2023 року.

Востаннє такий високий показник встановлення ГБО було зафіксовано в липні 2021 року. За словами експертів, найближчим часом тенденція може продовжитися.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за червень купили 8,1 тисячі мотоциклів і мопедів.