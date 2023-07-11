Українці купили рекордну кількість мотоциклів та мопедів: найпопулярніші моделі
Українці найчастіше купують нові мотоцикли та мопеди. За червень 2023 року лише 9,5% мототехніки імпортували уживаною з-за кордону.
В Україні за червень купили 8,1 тисячі мотоциклів та мопедів. Це рекордний показник з липня 2021 року. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.
Експерти проаналізували дані про реєстрацію мототранспорту у червні. Визначено найпопулярніші моделі за місяць.
За червень українці купили на 5,2% більше мотоциклів та мопедів, ніж за аналогічний період минулого року. Також цей показник на 2,5% більший, ніж за травень 2023 року.
За словами експертів, 57,4% мототранспорту купували новим. Ще 33,1% мотоциклів та мопедів купили вживаними на внутрішньому ринку. Інші 9,5% були ввезені уживаними з-за кордону.Важливо
Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку
Лідером серед мототехніки на внутрішньому ринку став Loncin LX250. Українці купили 53 такі мотоцикли за червень.
На другому місці з продажу розташувалася Jawa 350. За місяць придбали 51 мотоцикл цієї моделі.
Lifan LF200 посів третє місце на ринку. В Україні купили 43 такі мотоцикли за червень.
Топ 15 найпопулярніших мотоциклів і мопедів за червень:
- Loncin LX250 — 53 шт.
- Jawa 350 — 51 шт.
- Lifan LF200 — 43 шт.
- Yamaha FZ-6 — 42 шт.
- Bajaj Dominar 400 — 36 шт.
- Forte FT200 — 33 шт.
- Yamaha Drag Star 400 — 32 шт.
- Geon Scrambler 250 — 30 шт.
- Shineray XY250 — 30 шт.
- Spark SP200 — 28 шт.
- Viper V250 — 26 шт.
- Honda CB400 — 25 шт.
- Honda CB500 — 25 шт.
- Lifan LF150 — 24 шт.
- Yamaha Jog — 23 шт.
Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди, ввезені з інших країн
Найпопулярнішою моделлю за червень стала Yamaha Jog. Українці купили 120 таких скутерів за червень.
На другому місці з продажу розташувалася Honda Dio. За місяць придбали 73 скутери цієї моделі.
Yamaha Gear зайняла третє місце на внутрішньому ринку. В Україні купили 19 таких скутерів за червень.
Топ 15 найпопулярніших мотоциклів і мопедів, ввезених з інших країн за червень:
- Yamaha Jog — 120 шт.
- Honda Dio — 73 шт.
- Yamaha Gear — 19 шт.
- Suzuki Lets — 18 шт.
- Honda CB500 — 16 шт.
- Suzuki Address V125 — 14 шт.
- Honda CBF 600 — 12 шт.
- Yamaha Majesty 250 — 10 шт.
- Honda Tact — 9 шт.
- Suzuki Skywave — 9 шт.
- Yamaha N-MAX — 9 шт.
- Yamaha Drag Star 400 — 8 шт.
- Yamaha FZ-6 — 8 шт.
- Honda Lead — 7 шт.
- Suzuki Address — 7 шт.
Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди
Найпопулярнішою моделлю за червень став Musstang MT125. Українці купили 314 таких мопедів за червень.
На другому місці з продажу розташувався Lifan LF175. За місяць придбали 263 мотоцикли цієї моделі.Важливо
Spark SP125C зайняв третє місце з продажу на внутрішньому ринку. В Україні купили 234 такі мотоцикли за червень.
Топ 15 найпопулярніших нових мотоциклів та мопедів за червень:
- Musstang MT125 — 314 шт.
- Lifan LF175 — 263 шт.
- Spark SP125C — 234 шт.
- Tekken 250 — 192 шт.
- Bajaj Boxer BM 150 — 142 шт.
- Shineray XY250 — 134 шт.
- Lifan LF200 — 132 шт.
- Forte FT 125 — 113 шт.
- Lifan LF150 — 109 шт.
- Viper ZS200A — 106 шт.
- Musstang MT150 — 104 шт.
- Musstang MT200 — 104 шт.
- Lifan SR200 — 103 шт.
- Musstang MT110 — 94 шт.
- Spark SP200 — 86 шт.
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