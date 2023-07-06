У Китаї створили дуже дешеву копію культового мотоцикла Honda (фото)

Новий PFMoto Starship 6 копіює туристичний мотоцикл Honda Gold Wing. Китайський клон у шість разів дешевший за оригінальну модель.

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Китайські виробники почали копіювати не тільки автомобілі світових брендів, а й мотоцикли. Компанія PFMoto презентувала байк Starship 6, який копіює знамениту туристичну Honda Gold Wing. Про це повідомляє сайт Rideapart.

Мотоцикл PFMoto Starship 6 менший за розмірами, ніж Honda Gold Wing, але за дизайном повторює японську модель. У нього такий самий силует, велике регульоване вітрове скло (з електроприводом) і великі багажники ззаду.

Байк оснащений 60-сильним мотором

Навіть сидіння PFMoto Starship 6 зі спинкою виконано в стилістиці Honda. Китайський мотоцикл отримав цифровий щиток приладів і потужну аудіосистему з Bluetooth.

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Новий PFMoto Starship 6 не настільки потужний, як його прообраз. Якщо Honda Gold Wing оснащена 1,8-літровою шісткою на 125 к. с., то її клон отримав двигун V2 об'ємом 573 куб. см і потужністю 60 к. с. Для байка вагою 280 кг це не так вже й багато.

Мотоцикл отримав цифровий щиток приладів

З іншого боку, китайський мотоцикл коштує всього 4000 доларів тоді, як ціна Honda Gold Wing майже в 6 разів вища — від 25 600 доларів.

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