Економ-пропозиція: Harley-Davidson показав свій найдешевший мотоцикл за $2800 (відео)

Новий Harley-Davidson X440 оснащений 27-сильним мотором і 6-ступінчастою механічною КПП. Дешевий мотоцикл отримав діодну оптику і ABS.

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Harley-Davidson презентував нову бюджетну модель X440. Вона коштує від 2796 до 3284 доларів і це найдешевший мотоцикл Harley-Davidson на даний момент. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті американської компанії.

Байк оснащений 27-сильним одноциліндровим мотором Фото: Harley Davidson

Для зниження собівартості Harley-Davidson X440 його виробництво налагодили в Індії. Партнером у створенні байка стала компанія Hero MotoCorp.

Виробництво байка налагоджено в Індії Фото: Harley Davidson

Новий Harley-Davidson X440 — вельми нетиповий для марки мотоцикл. Якщо у більшості байків американського бренду двигуни типу V2, то тут встановлено одноциліндровий 440-кубовий мотор на 27 к.с.

У мотоцикла світлодіодна оптика Фото: Harley Davidson

У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Дискові гальма доповнені ABS.

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Байк Harley-Davidson X440 отримав діодну оптику і цифровий щиток приладів. Його запропонували в трьох різних версіях: у Classic металеві деталі пофарбовані в чорний колір, у Vivid у мотоцикла двокольорове забарвлення, а в Pinnacle додано хром.

Примітно, що це не перший дешевий мотоцикл Harley-Davidson індійської збірки. Нещодавно було представлено модель за 4800 доларів.

Також Фокус повідомляв, що Harley-Davidson випустив недорогий і швидкий електромотоцикл.