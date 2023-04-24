Harley-Davidson виводить на ринок швидкий та недорогий електромотоцикл (фото)

Електробайк LiveWire S2 Del Mar розганяється до 100 км/год за 3,1 секунди і може проїхати 177 км без підзарядки. Модель продаватимуть в Америці та Європі.

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Harley-Davidson запускає у продаж свою другу електричну модель. Мотоцикл LiveWire S2 Del Mar виходить на ринок Північної Америки, з літа дебютна серія моделі з'явиться і в Європі. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

S2 Del Mar виявився набагато дешевшим, ніж перша модель лінійки LiveWire — One. Він коштує від 15 499 доларів тоді, як ціна побратима – 22 000 доларів.

Електробайк Harley-Davidson оснащений 82-сильним двигуном Фото: Harley Davidson

Європейська версія спочатку буде дорожчою – від 19 990 євро. Справа в тому, що спочатку у продаж надійде ексклюзивна лімітована версія моделі Launch Edition з особливими колісними дисками, білим забарвленням ручної роботи та наклейками. Пізніше з'являться доступніші варіанти LiveWire S2 Del Mar.

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Електричний мотоцикл Harley-Davidson LiveWire оснащений двигуном на 82 к. с. та 250 Нм. Він важить 195 кг та здатний розігнатися до 100 км/год за 3,1 с.

Запас ходу мотоцикла складає 177 км Фото: Harley Davidson

Заявлений запас ходу LiveWire S2 Del Mar складає 177 км. Зарядити батарею на 80% можна за 75 хвилин.

Раніше Harley-Davidson заявили, що згодом компанія перейде на випуск електричних мотоциклів і відмовиться від бензинових моделей.

Також Фокус повідомляв, що Harley-Davidson презентували свій найдешевший мотоцикл.