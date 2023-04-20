Вражаючий ретро дизайн та електромотор: представлений найдорожчий у світі мотоцикл (фото)

Електробайк Curtiss The 1 виконаний у стилістиці початку ХХ століття, але одержав сучасну електричну установку. Запас ходу мотоцикла складає 193 км.

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Американська компанія Curtiss Motorcycles презентувала нову електричну модель The 1. На даний момент це найдорожчий мотоцикл у світі з тих, які серійно, що випускаються. Подробиці байка розкрили на офіційному сайті виробника.

Електричний мотоцикл Curtiss The 1 присвячений піонерові авіації Глену Кертіссу. Знаменитий американець не лише будував інноваційні аероплани, а й встановив у 1902 році на мотоциклі світовий рекорд швидкості, що протримався до 1930 року.

Дизайн мотоцикла витриманий у стилістиці стимпанк

Електробайк Curtiss The 1 виглядає як прибулець із початку ХХ століття, адже його витончений дизайн витриманий у стилістиці стімпанк. У зовнішньому вигляді величезна кількість хромованих деталей та відкритих механізмів. Хоча за бажанням замовника мотоцикл можуть пофарбувати та виконати деякі його елементи з карбону.

Новий мотоцикл Curtiss The 1 оснащений великим 217-сильним двигуном. Його динамічні характеристики не розкривають, але відомо, що запас ходу становитиме 193 км.

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Електробайк Curtiss The 1 надійде у продажу з весни чи літа 2024 року. Він коштуватиме від 120 000 доларів, тобто стане навіть дорожчим, ніж ексклюзивний мотоцикл Aston Martin AMB 001 Pro.

За бажанням клієнта байк можуть пофарбувати та оснастити карбоновими деталями.

Втім, обидві ці моделі набагато дешевші, ніж найдорожчий мотоцикл усіх часів – вінтажний Harley Davidson, проданий на аукціоні майже за мільйон доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW також презентували мотоцикл у ретро-стилі.