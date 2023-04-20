Впечатляющий ретро-дизайн и электромотор: представлен самый дорогой в мире мотоцикл (фото)

Электробайк Curtiss The 1 выполнен в стилистике начала ХХ века, но получил современную электрическую установку. Запас хода мотоцикла составляет 193 км.

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Американская компания Curtiss Motorcycles презентовала новую электрическую модель The 1. На данный момент это самый дорогой мотоцикл в мире из выпускаемых серийно. Подробности байка раскрыли на официальном сайте производителя.

Электрический мотоцикл Curtiss The 1 посвящен пионеру авиации Глену Кертиссу. Знаменитый американец не только строил инновационные аэропланы, но и установил в 1902 году на мотоцикле мировой рекорд скорости, который продержался до 1930 года.

Дизайн мотоцикла выдержан в стилистике стимпанк

Электробайк Curtiss The 1 выглядит как пришелец из начала ХХ века, ведь его изящный дизайн выдержан в стилистике стимпанк. Во внешнем виде огромное количество хромированных деталей и открытых механизмов. Хотя по желанию заказчика мотоцикл могут окрасить и выполнить некоторые его элементы из карбона.

Новый мотоцикл Curtiss The 1 оснащен большим 217-сильным мотором. Его динамические характеристики не раскрывают, но известно, что запас хода составит 193 км.

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Электробайк Curtiss The 1 поступит в продаже с весны или лета 2024 года. Он будет стоить от 120 000 долларов, то есть станет даже дороже, чем эксклюзивный мотоцикл Aston Martin AMB 001 Pro.

По желанию клиента байк могут окрасить и оснастить карбоновыми деталями

Впрочем, обе эти модели гораздо дешевле, чем самый дорогой мотоцикл всех времен – винтажный Harley Davidson, проданный на аукционе почти за миллион долларов.

Ранее Фокус сообщал, что BMW также презентовали мотоцикл в ретро-стиле.