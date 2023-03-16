Harley-Davidson представив свій найдоступніший мотоцикл за $4800 (фото)

Harley-Davidson X 350 — перша модель у новому сімействі бюджетних байків. Мотоцикл важить 180 кг та оснащений 36-сильним двигуном.

Related video

Harley-Davidson відкрив для себе новий ринковий сегмент — американська компанія вперше зайнялася бюджетними мотоциклами. Новий X 350 коштуватиме 4793 долари — приблизно вдвічі менше за найдешевшу нинішню модель. Про це повідомляє сайт Rideapart.

Мотоцикл важить 180 кг і оснащений 36-сильним двигуном.

Новий Harley-Davidson X 350 стане першою моделлю бренду, яку виготовлятимуть у Китаї. Саме в цій країні презентували байк, хоча пізніше вона має з'явитися у Європі та Америці. Також анонсували ще один мотоцикл бюджетного сімейства — X 500.

Важливо

Пневмопідвіска та візерунки від майстра тату: BMW показали найнезвичніший мотоцикл (фото)

Байк Harley-Davidson X 350 розроблений у співпраці з китайською компанією QJ Motor. Це класичний мотоцикл з дизайном у дусі моделі XR 1200 Sportster — з вузьким краплеподібним бензобаком та укороченою задньою частиною.

X 350 стане першим Harley-Davidson китайського виробництва Фото: Harley Davidson

Мотоцикл Harley-Davidson важить 180 кг. Він оснащений 353-кубовим двигуном на 36 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Серед особливостей моделі — нетипові для Harley-Davidson ланцюговий привід та один задній амортизатор. У байка 17-дюймові колеса та однодискові гальма спереду та ззаду.

Раніше Фокус повідомляв, що Harley-Davidson повністю перейде на випуск електричних мотоциклів.

Також ми писали, що вінтажний Harley-Davidson став найдорожчим мотоциклом у світі.