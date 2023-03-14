Пневмопідвіска та візерунки від майстра тату: BMW показали найнезвичніший мотоцикл (фото)

BMW R18 B Heavy Duty створив відомий німецький кастомайзер Фред Кодлін. Мотоцикл серйозно занижений та прикрашений химерною аерографією.

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BMW продовжують створювати незвичайні двоколісні концепти до 100-річчя мотоциклетного підрозділу концерну. Цього разу німці перетворили байк BMW R18 B Heavy Duty на справжній витвір мистецтва. Про новинку розповіли на офіційному сайті німецького бренду.

Мотоцикл занизили та оснастили пневмопідвіскою Фото: BMW

Оригінальний тюнінг BMW R18 B виконали у співпраці зі знаменитим німецьким кастомайзером Фредом Кодліном. Проект виявився складним – лише створення нових бензобака і переднього крила пішло три місяці.

Лобове скло у байка відсутнє Фото: BMW

Мотоцикл BMW R18 B серйозно занизили – для цього довелося переробити його раму та кермо, а також встановити нову передню вилку із зміненим кутом нахилу. Сидіння також встановили нижче, а вітрове скло забрали.

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Головна особливість BMW R18 B Heavy Duty – пневмопідвіска, що дозволяє змінювати кліренс. У нижньому положенні мотоцикла практично стосується асфальту.

Тюнінг BMW R18 виконав знаменитий кастомайзер Фред Кодлін Фото: BMW

А ще кастом-байк BMW отримав ексклюзивний колір з оригінальним візерунком, отриманим шляхом змішування різних фарб. Створив його майстер тату Марсель Сіннвел. Крім того, днище і переднє колесо отримали триколірне діодне підсвічування.

Раніше Фокус повідомляв, що інший мотоцикл BMW R18 отримав нестандартний тюнінг в авіаційному стилі.

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