BMW представили незвичайний електроскутер для шанувальників серфінгу (фото)

BMW CE 04 Vagabund Moto отримав різнобарвний кузов ы кілька додаткових місць для зберігання. Концепт демонструє готовність бренду до сміливих експериментів.

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BMW разом із німецьким тюнінг-ательє Vagabund Moto GmbH представили концепт електричного скутера BMW CE 04 Vagabund Moto для серферів. Подробиці розповіли на сайті бренду.

Концепт збудовано на базі електричного скутера BMW CE 04, який виробляється з 2022 року. Він орієнтований на молоду аудиторію, яка любить займатися серфінгом.

Кузов BMW CE 04 Vagabund Moto пофарбований у білий, бежевий, темно-зелений і чорний кольори. На маточці переднього колеса зображено помаранчевий смайлик, який не тільки має стильний вигляд, але й виконує роль покажчика поворотів.

[ + – ] BMW CE 04 Vagabond Moto пропонує більше місць для зберігання та незвичайний дизайн Фото: BMW

Також концепт пропонує більше місць для зберігання. Зокрема, на задньому сидінні є функціональний верхній кофр.

До BMW CE 04 Vagabund Moto додається й ексклюзивна дошка для серфінгу. Її оформили в такому ж стилі, як і концепт. Для її перевезення на скутері є спеціальне кріплення.

[ + – ] Дошка для серфінгу виконана в стилістиці концепту Фото: BMW

Концептуальний скутер оснащується тим же електродвигуном, що й серійна модель. Він видає 41 к.с. потужності й крутний момент 62 Нм. Розгін до 50 км/год становить 2,6 секунди, а максимальна швидкість — 121 км/год.

Скутер може проїхати до 130 км на одному заряді. Від 0 до 80% він заряджається лише за 65 хвилин під час використання швидкісної зарядки.

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Головною метою проєкту є привернення уваги клієнтів до можливостей персоналізації продуктів бренду. Компанія демонструє, що готова на різні сміливі експерименти.

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