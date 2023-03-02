BMW представили необычный электроскутер для любителей серфинга (фото)

BMW CE 04 Vagabund Moto получил разноцветный кузов и несколько дополнительных мест для хранения. Концепт демонстрирует готовность бренда к смелым экспериментам.

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BMW совместно с немецким тюнинг-ателье Vagabund Moto GmbH представили концепт электрического скутера BMW CE 04 Vagabund Moto для серферов. Подробности рассказали на сайте бренда.

Концепт построен на базе электрического скутера BMW CE 04, который производится с 2022 года. Он ориентирован на молодую аудиторию, которая любит заниматься серфингом.

Кузов BMW CE 04 Vagabund Moto окрашен в белый, бежевый, темно-зеленый и черный цвета. На ступице переднего колеса изображен оранжевый смайлик, который не только выглядит стильно, но и выполняет роль указателя поворотов.

[ + – ] BMW CE 04 Vagabond Moto предлагает больше мест для хранения и необычный дизайн Фото: BMW

Также концепт предлагает больше мест для хранения. В частности, на заднем сидении есть функциональный верхний кофр.

К BMW CE 04 Vagabund Moto прилагается и эксклюзивная доска для серфинга. Ее оформили в таком же стиле, как и концепт. Для ее перевозки на скутере есть специальное крепление.

[ + – ] Доска для серфинга выполнена в стилистике концепта Фото: BMW

Концептуальный скутер оснащается тем же электромотором, что и серийная модель. Он выдает 41 л.с. мощности и крутящий момент 62 Нм. Разгон до 50 км/ч составляет 2,6 секунды, а максимальная скорость — 121 км/ч.

Скутер способен проехать до 130 км на одном заряде. От 0 до 80% он заряжается всего за 65 минут при использовании скоростной зарядки.

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Главной целью проекта является привлечение внимания клиентов на возможности персонализации продуктов бренда. Компания демонстрирует, что готова на различные смелые эксперименты.

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