В Румынии представлен недорогой электромотоцикл: его можно перевозить в лифте (видео)

Электробайк Colibri M22 способен развить 97 км/ч и проехать до 120 км без подзарядки. При надобности мотоцикл можно сложить вдвое.

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Румынский стартап Colibri презентовал недорогой электрический мотоцикл M22. Его должны запустить в производство с мая, а в августе стартуют его продажи в Европе и США по цене от 2799 долларов.

[ + – ] Электробайк получил 4-сильный мотор

Электрический мотоцикл Colibri M22 – детище конструктора Петре Георгеску. Ему приходится очень часто пользоваться общественным транспортом, что неудобно и затратно. Он придумал альтернативный способ передвижения по городу.

[ + – ] Запас хода Colibri M22 достигает 120 км

Colibri M22 – легкий и компактный электробайк со стальной рамой. Без батарей он весит всего 30 кг, а еще его можно сложить, например, для перевозки в электричке или чтобы поднять на лифте в квартиру.

[ + – ] Мотоцикл можно сложить вдвое

В заднем колесе установлен электромотор мощностью 4 л. с. Он имеет три режима работы – с максимальной скоростью 32, 45 и 97 км/ч.

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Электромотоцикл получил три съемных батареи. Каждая из них обеспечивает 40 км запаса хода, то есть максимально Colibri M22 может проехать 120 км без подзарядки.

Байк оснащен 17-дюймовыми шинами, дисковыми тормозами, а также мощными амортизаторами. Показания приборов выведены на небольшой дисплей.

Ранее Фокус сообщал, что BMW создали яркий мотоцикл в винтажном стиле.

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