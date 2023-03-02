У Румунії представлений недорогий електромотоцикл: його можна перевозити ліфтом (відео)

Електробайк Colibri M22 здатний розвинути 97 км/год та проїхати до 120 км без підзарядки. За необхідності мотоцикл можна скласти вдвоє.

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Румунський стартап Colibri презентував недорогий електричний мотоцикл M22. Його мають запустити у виробництво з травня, а в серпні стартують його продажі в Європі та США за ціною від 2799 доларів.

[ + – ] Електробайк отримав 4-сильний двигун

Електричний мотоцикл Colibri M22 — дітище конструктора Петра Георгеску. Йому доводиться дуже часто користуватися громадським транспортом, що незручно та затратно. Він вигадав альтернативний спосіб пересування містом.

[ + – ] Запас ходу Colibri M22 досягає 120 км

Colibri M22 — легкий і компактний електробайк зі сталевою рамою. Без батарей він важить всього 30 кг, а ще його можна скласти, наприклад, для перевезення в електричці або підняти на ліфті у квартиру.

[ + – ] Мотоцикл можна скласти вдвоє

У задньому колесі встановлений електродвигун потужністю 4 к с. Він має три режими роботи – з максимальною швидкістю 32, 45 і 97 км/год.

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Електромотоцикл отримав три знімні батареї. Кожна забезпечує 40 км запасу ходу, тобто максимально Colibri M22 може проїхати 120 км без підзарядки.

Байк оснащений 17-дюймовими шинами, дисковими гальмами та потужними амортизаторами. Показ приладів виведено на невеликий дисплей.

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