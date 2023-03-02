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У Румунії представлений недорогий електромотоцикл: його можна перевозити ліфтом (відео)

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Colibri M22 — легкий і компактний мотоцикл

Електробайк Colibri M22 здатний розвинути 97 км/год та проїхати до 120 км без підзарядки. За необхідності мотоцикл можна скласти вдвоє.

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Румунський стартап Colibri презентував недорогий електричний мотоцикл M22. Його мають запустити у виробництво з травня, а в серпні стартують його продажі в Європі та США за ціною від 2799 доларів.

Електробайк Colibri M22, Colibri M22, мотоцикл Colibri M22, електричний мотоцикл, новий Colibri M22 Fullscreen
Електробайк отримав 4-сильний двигун

Електричний мотоцикл Colibri M22 — дітище конструктора Петра Георгеску. Йому доводиться дуже часто користуватися громадським транспортом, що незручно та затратно. Він вигадав альтернативний спосіб пересування містом.

Електробайк Colibri M22, Colibri M22, мотоцикл Colibri M22, електричний мотоцикл, новий Colibri M22 Fullscreen
Запас ходу Colibri M22 досягає 120 км

Colibri M22 — легкий і компактний електробайк зі сталевою рамою. Без батарей він важить всього 30 кг, а ще його можна скласти, наприклад, для перевезення в електричці або підняти на ліфті у квартиру.

Електробайк Colibri M22, Colibri M22, мотоцикл Colibri M22, електричний мотоцикл, новий Colibri M22 Fullscreen
Мотоцикл можна скласти вдвоє

У задньому колесі встановлений електродвигун потужністю 4 к с. Він має три режими роботи – з максимальною швидкістю 32, 45 і 97 км/год.

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Електромотоцикл отримав три знімні батареї. Кожна забезпечує 40 км запасу ходу, тобто максимально Colibri M22 може проїхати 120 км без підзарядки.

Байк оснащений 17-дюймовими шинами, дисковими гальмами та потужними амортизаторами. Показ приладів виведено на невеликий дисплей.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW створили яскравий мотоцикл у вінтажному стилі.

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