Пневмоподвеска и узоры от мастера тату: BMW показали свой самый необычный мотоцикл (фото)
BMW R18 B Heavy Duty создал известный немецкий кастомайзер Фред Кодлин. Мотоцикл серьезно занижен и украшен причудливой аэрографией.
BMW продолжают создавать необычные двухколесные концепты к 100-летию мотоциклетного подразделения концерна. На этот раз немцы превратили байк BMW R18 B Heavy Duty в настоящее произведение искусства. О новинке рассказали на официальном сайте немецкого бренда.
Оригинальный тюнинг BMW R18 B выполнили в сотрудничестве со знаменитым немецким кастомайзером Фредом Кодлином. Проект оказался сложным – лишь на создание новых бензобака и переднего крыла ушло три месяца.
Мотоцикл BMW R18 B серьезно занизили – для этого пришлось переделать его раму и руль, а также установить новую переднюю вилку с измененным углом наклона. Сиденье также установили ниже, а ветровое стекло убрали.
Главная особенность BMW R18 B Heavy Duty – пневмоподвеска, позволяющая изменять клиренс. В нижнем положении Мотоцикл практически касается асфальта.
А еще кастом-байк BMW получил эксклюзивный окрас с оригинальным узором, полученным путем смешения разных красок. Создал его мастер тату Марсель Синнвел. Кроме того, днище и переднее колесо получили трехцветную диодную подсветку.
Ранее Фокус сообщал, что другой мотоцикл BMW R18 получил нестандартный тюнинг в авиационном стиле.
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