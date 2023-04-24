Harley-Davidson выводит на рынок быстрый и недорогой электромотоцикл (фото)

Электробайк LiveWire S2 Del Mar разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с и может проехать 177 км без подзарядки. Модель предложат в Америке и Европе.

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Harley-Davidson запускает в продажу свою вторую электрическую модель. Мотоцикл LiveWire S2 Del Mar выходит на рынок Северной Америки, а с лета дебютная серия модели появится и в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

S2 Del Mar оказался гораздо дешевле, чем первая модель линейки LiveWire — One. Он стоит от 15 499 долларов тогда, как цена собрата — 22 000 долларов.

Электробайк Harley-Davidson оснащен 82-сильным мотором Фото: Harley Davidson

Европейская версия поначалу будет дороже — от 19 990 евро. Дело в том, что поначалу в продажу поступит эксклюзивная лимитированная версия модели Launch Edition с особыми колесными дисками, белой окраской ручной работы и наклейками. Позже появятся более доступные варианты LiveWire S2 Del Mar.

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Электрический мотоцикл Harley-Davidson LiveWire оснащен мотором на 82 л. с. и 250 Нм. Он весит 195 кг и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с.

Запас хода мотоцикла составляет 177 км Фото: Harley Davidson

Заявленный запас хода LiveWire S2 Del Mar составляет 177 км. Зарядить батарею на 80% можно за 75 минут.

Ранее в Harley-Davidson заявили, что со временем компания перейдет на выпуск электрических мотоциклов и откажется от бензиновых моделей.

Также Фокус сообщал, что Harley-Davidson презентовали свой самый дешевый мотоцикл.