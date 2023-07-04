В Україні відновили перший мотоцикл, розроблений на київському заводі (відео)

До наших днів збереглося небагато КМЗ М-72Н 1957 року. Вінтажний мотоцикл відреставровано до ідеального стану.

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Українські майстри відреставрували мотоцикл КМЗ М-72Н 1957 року. Це перша модель, розроблена безпосередньо фахівцями Київського мотозаводу. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Київський мотозавод почав випуск байків з 1946 року. Спочатку налагодили складання мопеда "Киянин", який був копією німецького Wanderer SP1, а в 1952 році стартувало виробництво М-72, який випускали в СРСР з 1940 року.

Конструктори КМЗ змінили конструкцію М-72 Фото: скриншот / YouTube

Київські М-72 спочатку не відрізнялися від моделей інших заводів. Однак паралельно конструктори КМЗ почали розробку власних моделей. 500-кубовий М-53 був інноваційним, але так і не став серійним.

А ось КМЗ М-72Н став на конвеєр і з 1957 до 1959 року випустили 27 850 таких мотоциклів із коляскою. Його суттєво модернізували і він суттєво відрізняється від М-72 Ірбітського мотозаводу.

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Мотоцикл КМЗ М-72Н отримав абсолютно нові передню вилку і крило, взаємозамінні колеса з литими алюмінієвими барабанами. Саме у цього мотоцикла 750-кубовий 22-сильний мотор, але з 1958 року на нього почали ставити потужніший двигун на 26 к. с.

До наших днів збереглося трохи КМЗ М-72Н. Цей мотоцикл довгий час працював на підприємстві в Маріуполі і зберігся з рідним мотором і КПП. Кілька років тому його привезли до Києва для реставрації. Тепер він має вигляд як новий.

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