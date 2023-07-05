Эконом-предложение: Harley-Davidson показал свой самый дешевый мотоцикл за $2800 (видео)

Новый Harley-Davidson X440 оснащен 27-сильным мотором и 6-ступенчатой механической КПП. Дешевый мотоцикл получил диодную оптику и ABS.

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Harley-Davidson презентовал новую бюджетную модель X440. Она стоит от 2796 до 3284 долларов и это самый дешевый мотоцикл Harley-Davidson на данный момент. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте американской компании.

Байк оснащен 27-сильным одноцилиндровым мотором Фото: Harley Davidson

Для снижения себестоимости Harley-Davidson X440 его производство наладили в Индии. Партнером в создании байка стала компания Hero MotoCorp.

Производство байка налажено в Индии Фото: Harley Davidson

Новый Harley-Davidson X440 – весьма нетипичный для марки мотоцикл. Если у большинства байков американского бренда двигатели типа V2, то здесь установлен одноцилиндровый 440-кубовый мотор на 27 л. с.

У мотоцикла светодиодная оптика Фото: Harley Davidson

В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Дисковые тормоза дополнены ABS.

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Байк Harley-Davidson X440 получил диодную оптику и цифровой щиток приборов. Его предложили в трех разных версиях: в Classic металлические детали окрашены в черный цвет, в Vivid у мотоцикла двухцветная окраска, а в Pinnacle добавлен хром.

Примечательно, что это не первый дешевый мотоцикл Harley-Davidson индийской сборки. Недавно была представлена модель за 4800 долларов.

Также Фокус сообщал, что Harley-Davidson выпустил недорогой и быстрый электромотоцикл.