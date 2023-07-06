В Китае создали очень дешевую копию культового мотоцикла Honda (фото)

Новый PFMoto Starship 6 копирует туристический мотоцикл Honda Gold Wing. Китайский клон в шесть раз дешевле оригинальной модели.

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Китайские производители начали копировать не только автомобили мировых брендов, но и мотоциклы. Компания PFMoto презентовала байк Starship 6, который копирует знаменитую туристическую Honda Gold Wing. Об этом сообщает сайт Rideapart.

Мотоцикл PFMoto Starship 6 меньше по размерам, чем Honda Gold Wing, но по дизайну повторяет японскую модель. У него такой же силуэт, большое регулируемое ветровое стекло (с электроприводом) и большие багажники сзади.

Байк оснащен 60-сильным мотором

Даже сиденье PFMoto Starship 6 со спинкой выполнено в стилистике Honda. Китайский мотоцикл получил цифровой щиток приборов и мощную аудиосистему с Bluetooth.

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Новый PFMoto Starship 6 не столь мощный, как его прообраз. Если Honda Gold Wing оснащена 1,8-литровой шестеркой на 125 л. с., то ее клон получил двигатель V2 объемом 573 куб. см и мощностью 60 л. с. Для байка весом 280 кг это не так уж и много.

Мотоцикл получил цифровой щиток приборов

С другой стороны, китайский мотоцикл стоит всего 4000 долларов тогда, как цена Honda Gold Wing почти в 6 раз выше – от 25 600 долларов.

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