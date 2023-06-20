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Авто

В Украине увеличились продажи мотоциклов с пробегом: самые популярные модели (фото)

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Фото: Honda | Украинцы отдают предпочтение мотоциклам от японских производителей

Среди производителей мотоциклов в Украине лидирует японская Honda. Также среди украинцев пользуются спросом модели от Yamaha, Suzuki, Kawasaki и Geon.

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Украинцы стали чаще покупать подержанные мотоциклы. Наибольшим спросом в нашей стране пользуются японские бренды. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.

В летний сезон продажи мотоциклов сильно увеличиваются. Этот вид транспорта доступнее автомобилей и позволяет быстро добраться в нужное место.

Среди производителей в Украине лидирует японская Honda. С начала 2023 года украинцы купили 1697 таких мотоциклов.

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Также спросом пользуются мотоциклы Yamaha. За пять месяцев было куплено 1317 таких байков.

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Honda CB лидирует по продажам в Украине
Фото: Honda

ТОП-15 самых популярных мотоциклов в Украине в 2023 году:

  1. Honda CB — 349 единиц.
  2. Lifan LF — 302 единицы.
  3. Honda CBR — 226 единиц.
  4. Loncin LX — 187 единиц.
  5. Suzuki GSX — 181 единица.
  6. JAWA 350 — 168 единиц.
  7. Yamaha FZ — 167 единиц.
  8. Yamaha Drag Star — 167 единиц.
  9. Musstang MT — 154 единицы.
  10. Honda CBF — 139 единиц.
  11. BMW R-Series — 128 единиц.
  12. Yamaha MT — 122 единицы.
  13. Yamaha YZF — 118 единиц.
  14. Bajaj Boxer — 114 единиц.
  15. Shineray XY250 — 112 единиц.

Ранее Фокус рассказал, какими были первые мотоциклы на территории Украины.