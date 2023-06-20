В Украине увеличились продажи мотоциклов с пробегом: самые популярные модели (фото)

Среди производителей мотоциклов в Украине лидирует японская Honda. Также среди украинцев пользуются спросом модели от Yamaha, Suzuki, Kawasaki и Geon.

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Украинцы стали чаще покупать подержанные мотоциклы. Наибольшим спросом в нашей стране пользуются японские бренды. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.

В летний сезон продажи мотоциклов сильно увеличиваются. Этот вид транспорта доступнее автомобилей и позволяет быстро добраться в нужное место.

Среди производителей в Украине лидирует японская Honda. С начала 2023 года украинцы купили 1697 таких мотоциклов.

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Также спросом пользуются мотоциклы Yamaha. За пять месяцев было куплено 1317 таких байков.

Honda CB лидирует по продажам в Украине Фото: Honda

ТОП-15 самых популярных мотоциклов в Украине в 2023 году:

Honda CB — 349 единиц. Lifan LF — 302 единицы. Honda CBR — 226 единиц. Loncin LX — 187 единиц. Suzuki GSX — 181 единица. JAWA 350 — 168 единиц. Yamaha FZ — 167 единиц. Yamaha Drag Star — 167 единиц. Musstang MT — 154 единицы. Honda CBF — 139 единиц. BMW R-Series — 128 единиц. Yamaha MT — 122 единицы. Yamaha YZF — 118 единиц. Bajaj Boxer — 114 единиц. Shineray XY250 — 112 единиц.

Ранее Фокус рассказал, какими были первые мотоциклы на территории Украины.