От Peugeot до Harley Davidson: какими были первые мотоциклы на территории Украины (видео)

Первый мотоцикл привезли на территорию Украины еще в 1895 году. Двухколесная техника быстро обрела популярность в больших украинских городах.

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Мотоциклы в Украине стали популярными более 100 лет назад. Самые первые байки появились на территории нашей страны еще в XIX веке. Об этом рассказал в видео на Youtube блогер Oleg AC.

Hildebrand & Wolfmüller был первым серийным мотоциклом в мире

Экспертам удалось установить, что самый первый мотоцикл в Украине появился еще в 1895 году. Его привез в Одессу скрипач-мастер Петр Вивчар.

Известна и модель байка: это был немецкий Hildebrand & Wolfmüller – первый серийный мотоцикл в мире. Его выпускали с 1895 по 1897 годы и в украинского экземпляра был серийный номер 14. С 1,5-литровым 2,5-сильным мотором он развивал 45 км/ч.

У Hildebrand & Wolfmüller очень нестандартная конструкция

Мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller отличался очень необычной конструкцией. У него не было карбюратора – топливо и воздух смешивались в баке. Отсутствовали и свечи зажигания – вместо были предусмотрены специальные трубки накаливания, которые разогревались паяльной лампой.

Актер Семен Фарада на одесском Hildebrand & Wolfmüller

Коробку передач также не установили, а заднее колесо выполняло роль маховика. Мотоцикл приходилось заводить "с толкача" после даже малейшей остановки.

Известно, что байк Hildebrand & Wolfmüller хранился в Одессе до 1981 года и сохранилось его фото с актером Семеном Фарадой. Затем мотоцикл вывезли в Европу.

Сергей Уточкин владел мотоциклом Adolf Schmidt

Также установлено, что в 1896 году на мотовелосипеде был совершен пробег из Харькова в Минеральные Воды на Кавказе. В начале ХХ века в Одессе мотогонками занимался будущий авиатор Сергей Уточкин.

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В частности, есть фото мастерской Уточкина, на котором запечатлен чешский мотоцикл Adolf Schmidt. Он оснащен бельгийским мотором FN мощностью 1 л. с. и развивал 35 км/ч.

Трицикл Harley-Davidson

До 1910 года мотоциклы появились во всех крупных украинских городах – Киеве, Харькове, Львове. Особенно популярными стали немецкие Wanderer – именно такие байки заняли первые три места на гонке "Одесса-Николаев" 1907 года.

Кроме того, в Украине встречались французские мотоциклы Peugeot и Clement, британские BSA и Royal Enfield. Позже появились и американские Harley-Davidson и Indian – их сначала закупили для армии, а в 1913-1914 годах начали продавать в городах и даже появилась их реклама.

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