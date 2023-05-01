Від Peugeot до Harley Davidson: якими були перші мотоцикли на території України (відео)

Перший мотоцикл привезли на територію України ще у 1895 році. Двоколісна техніка швидко набула популярності у великих українських містах.

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Мотоцикли в Україні стали популярними понад 100 років тому. Найперші байки з'явилися на території нашої країни ще у ХІХ столітті. Про це розповів у відео на Youtube блогер Oleg AC.

Hildebrand & Wolfmüller був першим серійним мотоциклом у світі

Експертам вдалося встановити, що найперший мотоцикл в Україні з'явився ще 1895 року. Його привіз до Одеси скрипаль-майстер Петро Вівчар.

Відома і модель мотоцикла: це був німецький Hildebrand & Wolfmüller – перший серійний мотоцикл у світі. Його випускали з 1895 по 1897 роки і в українського екземпляра був серійний номер 14. З 1,5-літровим 2,5-сильним двигуном він розвивав 45 км/год.

У Hildebrand & Wolfmüller дуже нестандартна конструкція

Мотоцикл Hildebrand & Wolfmüller вирізнявся дуже незвичайною конструкцією. У нього не було карбюратора – паливо та повітря змішувалися у баку. Відсутні і свічки запалювання – натомість були передбачені спеціальні трубки розжарювання, які розігрівалися паяльною лампою.

Актор Семен Фарада на одеській Hildebrand & Wolfmüller

Коробку передач також не встановили, а заднє колесо виконувало роль маховика. Мотоцикл доводилося заводити "з штовхача" після навіть найменшої зупинки.

Відомо, що байк Hildebrand & Wolfmüller зберігався в Одесі до 1981 року та збереглося його фото з актором Семеном Фарадою. Потім мотоцикл вивезли до Європи.

Сергій Уточкін володів мотоциклом Adolf Schmidt

Також встановлено, що у 1896 році на мотовелосипеді було здійснено пробіг з Харкова до Мінеральних Вод на Кавказі. На початку ХХ століття в Одесі мотоперегонами займався майбутній авіатор Сергій Уточкін.

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Зокрема, є фото майстерні Уточкіна, де зображений чеський мотоцикл Adolf Schmidt. Він оснащений бельгійським двигуном FN потужністю 1 к. с. та розвивав 35 км/год.

Трицикл Harley-Davidson

До 1910 року мотоцикли з'явилися у всіх великих українських містах – Києві, Харкові, Львові. Особливо популярними стали німецькі Wanderer – саме такі байки посіли перші три місця на перегонах "Одеса-Миколаїв" 1907 року.

Крім того, в Україні зустрічалися французькі мотоцикли Peugeot та Clement, британські BSA та Royal Enfield. Пізніше з'явилися й американські Harley-Davidson та Indian – їх спочатку закупили для армії, а 1913-1914 років почали продавати у містах і навіть з'явилася їх реклама.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий мотоцикл в історії. Вінтажний Harley-Davidson продали майже за мільйон доларів.

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