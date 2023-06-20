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В Україні збільшився продаж мотоциклів з пробігом: найпопулярніші моделі (фото)
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Серед виробників мотоциклів в Україні лідирує японська Honda. Також серед українців мають попит моделі від Yamaha, Suzuki, Kawasaki та Geon.
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Українці почали частіше купувати вживані мотоцикли. Найбільший попит у нашій країні мають моделі від японських брендів. Рейтинг опубліковано на сайті AUTO.RIA.
У літній сезон продаж мотоциклів сильно збільшується. Цей вид транспорту доступніший за автомобілі та дозволяє швидко дістатися в потрібне місце.
Серед виробників в Україні лідирує японська Honda. З початку 2023 року українці купили 1697 таких мотоциклів.
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Також попит мають мотоцикли Yamaha. За п'ять місяців було куплено 1317 таких мотоциклів.
Топ 15 найпопулярніших мотоциклів в Україні у 2023 році:
- Honda CB — 349 одиниць.
- Lifan LF — 302 одиниці.
- Honda CBR — 226 одиниць.
- Loncin LX — 187 одиниць.
- Suzuki GSX — 181 одиниця.
- JAWA 350 — 168 одиниць.
- Yamaha FZ — 167 одиниць.
- Yamaha Drag Star — 167 одиниць.
- Musstang MT — 154 одиниці.
- Honda CBF — 139 одиниць.
- BMW R-Series — 128 одиниць.
- Yamaha MT — 122 одиниці.
- Yamaha YZF — 118 одиниць.
- Bajaj Boxer — 114 одиниць.
- Shineray XY250 — 112 одиниць.
Раніше Фокус розповів, якими були перші мотоцикли на території України.