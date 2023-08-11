П'яний водій на Tesla з автопілотом врізався в поліцейську машину (відео)

Tesla Model X врізалася в поліцейську машину, яка стояла на узбіччі на автостраді. Система напівавтономного водіння розпізнала авто лише за 2,5 секунди до зіткнення.

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У США п'яний водій за кермом електрокросовера Tesla Model X врізався в поліцейську машину. Автомобіль перебував у режимі автопілота. Про це розповіли на сайті Drive.

ДТП сталася 27 лютого 2021 року. Відтоді проводять розслідування, але тільки зараз було опубліковано запис з відеореєстратора електромобіля.

Tesla Model X врізалася в поліцейську машину, яка стояла на узбіччі на автостраді в окрузі Монтгомері, штат Техас. Перед електрокросовером їхали кілька інших поліцейських і евакуаційних машин з увімкненими аварійними вогнями.

У бортовому комп'ютері Tesla міститься інформація про те, що електрокар зіткнувся з поліцейською машиною на швидкості 87 км/год. Унаслідок ДТП травмувалися п'ять поліцейських і водій, якого вони зупинили.

Після інциденту поліцейські подали позов проти Tesla, щоб отримати компенсацію за свої травми. Наразі Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розслідує 16 ДТП за участю автомобілів Tesla.

Відомо, що водій, який перебував за кермом Tesla Model X того дня, був у стані алкогольного сп'яніння. За 34 хвилини до ДТП електронні системи авто показали водієві 150 повідомлень про необхідність покласти руки на кермо.

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Після вивчення бортових даних з'ясувалося, що система напівавтономного водіння розпізнала поліцейську машину лише за 2,5 секунди до зіткнення. Електромобіль намагався зупинитися, але було вже занадто пізно.

Раніше Фокус писав, що Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) звинуватила автопілот Tesla в 736 ДТП.