Шкіра, масаж і величезний салон: Great Wall показали розкішний мінівен за ціною Camry (фото)

Wey Alpine — великий семимісний мінівен із дуже розкішним салоном і багатим оснащенням. Авто оснащене гібридною установкою та може проїхати 150 км на електротязі.

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У Китаї представили новий Wey Alpine. Великий мінівен від преміального підрозділу концерну Great Wall надійде в продаж із осені за ціною в 40-45 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Мінівен отримав гібридну установку Фото: autohome.com.cn

Мінівен Wey Alpine стане конкурентом американському Buick Century, британському LDV Mifa та китайсько-німецькому BYD Denza D9. Він має всі шанси з'явитися за межами Китаю, адже автомобілі Wey продаються навіть у Європі.

У Wey Alpine виразний дизайн із величезною хромованою решіткою радіатора, довгастими фарами та рельєфними боковинами. В оздобленні активно використано хром.

Величезна решітка радіатора поєднується з розкосими фарами Фото: autohome.com.cn

Габарити Wey Alpine 2023:

довжина — 5045 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1900 мм;

колісна база — 3085 мм;

маса — 2610 кг.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Салон Wey Alpine оздоблений шкірою і деревом. На передній панелі встановлено два дисплеї. Мінівен є семимісним, а об'єм його багажника зі складеними задніми кріслами становить 1725 л.

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Крісла першого та другого рядів отримали електропривод, вентиляцію та масаж, а сидіння третього ряду — горизонтальне регулювання. Серед опцій є панорамний дах, 12,5-літровий холодильник і акустика Harman Kardon.

Сидіння другого ряду отримали електропривод і масаж Фото: Great Wall Крісла третього ряду регулюються Фото: autohome.com.cn

Китайський мінівен оснащений гібридною установкою, що складається з 1,5-літрової 156-сильної турбочетвірки й електромотора на 184 к. с. Батарея на 38 кВт∙год дає змогу проїхати 150 км у повністю електричному режимі.

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