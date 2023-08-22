Кожа, массаж и огромный салон: Great Wall показали роскошный минивэн по цене Camry (фото)
Wey Alpine — большой семиместный минивэн с очень роскошным салоном и богатым оснащением. Авто оснащено гибридной установкой и может проехать 150 км на электротяге.
В Китае представили новый Wey Alpine. Большой минивэн от премиального подразделения концерна Great Wall поступит в продажу с осени по цене в 40-45 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.
Минивэн Wey Alpine станет конкурентом американскому Buick Century, британскому LDV Mifa и китайско-немецкому BYD Denza D9. Он имеет все шансы появиться за пределами Китая, ведь автомобили Wey продаются даже в Европе.
У Wey Alpine выразительный дизайн с огромной хромированной решеткой радиатора, продолговатыми фарами и рельефными боковинами. В отделке активно использован хром.
Габариты Wey Alpine 2023:
- длина – 5045 мм;
- ширина – 1960 мм;
- высота – 1900 мм;
- колесная база – 3085 мм;
- масса – 2610 кг.
Салон Wey Alpine отделан кожей и деревом. На передней панели установлены два дисплея. Минивэн является семиместным, а объем его багажника со сложенными задними креслами составляет 1725 л.Важно
Кресла первого и второго рядов получили электропривод, вентиляцию и массаж, а сиденья третьего ряда – горизонтальную регулировку. Среди опций есть панорамная крыша, 12,5-литровый холодильник и акустика Harman Kardon.
Китайский минивэн оснащен гибридной установкой, состоящей из 1,5-литровой 156-сильной турбочетверки и электромотора на 184 л. с. Батарея на 38 кВт∙ч позволяет проехать 150 км в полностью электрическом режиме.
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