Может появиться в Украине: китайцы показали стильный кроссовер за $13 700 (фото)

Компактный кроссовер Changan CS55 Plus оснащен 188-сильным турбированным двигателем. Новинка доступна в Китае по цене от 13 700 до 15 700 долларов.

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Модельный ряд Changan пополнил обновленный компактный кроссовер CS55 Plus 2024 года. Новинка отличается измененным дизайном и расширенным списком оснащения. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Changan CS55 Plus 2024 получил закрытую переднюю решетку радиатора с узкими фарами. На бампере разместили воздухозаборники.

Сзади установлены необычные узкие фонари. Ниже можно заметить два выхлопных патрубка.

Задние фары имеют 128 светодиодных блоков Фото: Weibo

Габариты Changan CS55 Plus 2024:

длина — 4539 мм;

ширина — 1865 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2656 мм.

В интерьере размещены 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 10-дюймовая панель приборов. В список оснащения входят системы помощи водителю второго уровня, включая автоматическое экстренное торможение и предупреждение о выходе из полосы движения.

В интерьере установлены два дисплея Фото: Weibo

Салон кроссовера рассчитан на пять посадочных мест. Сиденья выполнены из искусственной кожи, а водительское кресло имеет электрическую регулировку.

Changan CS55 Plus оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.

Расход бензина в смешанном цикле составляет 6,94 л/100 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

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Changan CS55 Plus 2024 доступен для покупки в Китае в трех комплектациях. Стоимость кроссовера составляет от 99 900 до 113 900 юаней (от 13 700 до 15 700 долларов). Кроссовер имеет шансы появиться в Украине, ведь китайский бренд выходит на наш рынок.

Ранее Фокус писал, что китайский автопроизводитель Changan представил новую версию электромобиля Lumin.