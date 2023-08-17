В Китае представили недорогой электромобиль в стиле Mini за $7500 (фото)

Changan Lumin поступил в продажу в Китае. Электромобиль оснащен 48-сильным электромотором и может развивать скорость до 101 км/ч.

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Китайский автопроизводитель Changan представил новую версию электромобиля Lumin. Новинка может проехать до 205 км на одном заряде. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Changan Lumin обладает минималистичным дизайном в стиле моделей Mini. Спереди расположены круглые фары и небольшой воздухозаборник.

Задние фонари также получили круглую форму. Выше находится небольшое заднее стекло.

Сзади размещены круглые фонари Фото: autohome.com.cn

Габариты Changan Lumin:

длина — 3270 мм;

ширина — 1700 мм;

высота — 1545 мм;

колесная база — 1980 мм.

Changan Lumin построен на электрической платформе Changan EPA0. Интерьер рассчитан на четыре посадочных места.

Внутри можно найти 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и цифровую панель приборов. Мультимедийная система поддерживает подключение со смартфоном по Bluetooth.

В интерьере расположены два дисплея Фото: ithome.com

Электромобиль получил ускоренную зарядку с мощностью до 3,3 кВт. Зарядить батарею от 30% до 80% можно всего за 35 минут.

Changan Lumin оснащен электромотором мощностью 48 л.с. Максимальная скорость составляет 101 км/ч.

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